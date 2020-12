Ljubimca je za božič odpeljala k družini

osebni arhiv Družina pevki, na sliki z očetom, pomeni vse. FOTO: osebni arhiv

Njuno razmerje je sicer še sveže, a obema je precej spodneslo tla pod nogami.

leta je bila v zvezi s Hassanom Jameelom.

Potem ko je na začetku leta odklenkalo njeni triletni romanci z arabskim milijarderjem, jeo svojem ljubezenskem življenju obmolknila. Verjetno ker sploh ni bilo veliko povedati, saj se je morala po koncu razmerja, med katerim je začela celo razmišljati o osnovanju družine, spet pobrati na noge.A četudi se je nato pred kakšnim mesecem začelo šušljati, da je barbadoški pevki nekdo spet pognal kri po žilah, je ostala tiho. Da se je iz njenega večletnega prijateljstva z raperjemrodila ljubezen, so ostala zgolj nepotrjena ugibanja. Do zdaj. Zvezdnica se vsako leto v božičnem času vrne na domači Barbados, kjer preživlja praznike v krogu družine, letos pa se ji je pridružil A$AP Rocky. Precej jasen in glasen znak, da se nimata le rada, pač pa v svoji ljubezni vidita prihodnost.Prijateljstvo je ena najtrdnejših osnov za dobro in dolgotrajno razmerje, torej se novemu zvezdniškemu parčku dobro piše. Poti so se jima prvič križale že pred osmimi leti, ko sta združila pevske moči pri Rihannini skladbi Cockiness (Love It), v naslednjem letu, 2013., je A$AP že sodeloval tudi pri njeni glasbeni turneji. Med pogostim tičanjem skupaj, četudi na začetku zaradi poklicnega sodelovanja, pa se je rodilo prijateljstvo, čeprav naj bi raperju ob pogledu na seksi prijateljico srce skrivaj malce poskakovalo in plahutalo. Toda čas zanju še ni bil pravi. Iskrice so obojestransko preskočile in zanetile ogenj šele enkrat v letošnjem letu, verjetno v pozni jeseni.»Že nekaj tednov sta nerazdružljiva. Njuno razmerje je sicer še sveže, a obema je precej spodneslo tla pod nogami,« je konec novembra, ko so se medijski žarometi prvič usmerili proti domnevnemu novemu parčku, dejal vir. In dodal, da se imata skupaj lepo, pa tudi veliko skupnega naj bi imela. Kar je bilo verjetno predvsem za Rihanno še dodaten velikanski plus, saj je njenemu razmerju z Jameelom dokončno odklenkalo prav zaradi preveč različnih življenjskih slogov.Da sta se zaljubila, sicer (še) nista javno in uradno oznanila. A hkrati se tudi skrivata ne več. Ko je raper dan ali dva za Rihanno priletel na karibski Barbados, sta se zaljubljenca namreč, ne meneč se za radovedne poglede, sprehajala naokoli z roko v roki. Čeprav je že to, da ga je povabila, naj z njo in njeno družino preživi praznike, več kot zgovorno. »To je gromozanski znak, da je z njim resnično srečna. Družina je za Rihanno namreč na prvem mestu, zato je njeno povabilo še bolj pomenljivo. S tem je, tako menijo njeni prijatelji, vsem pokazala, da je njuno razmerje resno,« je povedal vir. In dodal, da se ji je A$AP z največjim veseljem pridružil na njenem domačem otoku.»Navdušen je, da bosta prvi božič kot par preživela skupaj. Že nekaj let je do nje namreč nekaj čutil, zato je presrečen, da so se stvari naposled odvile v smer, v katero si je želel. Čeprav je bilo tekoče leto v marsikaterem pogledu za večino precej težko, je hvaležen, da ga bo vsaj zaključil lepo, z Rihanno ob sebi.«