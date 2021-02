Ljubil je samo eno, o tragediji, ki ga je zaznamovala, ni govoril

Številni še vedno kar ne morejo verjeti, da je za vedno zaprl oči, ki se je rodil in odraščal v hiši v Ulici Jovana Cvijića v Novem Sadu, ki jo je omenil tudi v svoji pesmi Neki novi klinci. V tej hiši je s soprogoživel vse do svoje smrti, piše Blic.Ob pet let starejši sestri Jasni, na katero je bil zelo navezan, se je Đole kmalu naučil brati, pesmi pa je začel pisati v osnovni šoli. Eden najtežjih trenutkov v njegovem življenju je bila smrt sestre, o čemer skoraj nikoli ni govoril za javnost.Mamain očesta nasprotovala njegovi želji, da bi bil glasbenik, zdelo se jima je, da bi se moral ukvarjati z zemljepisom. Obiskala nista niti enega njegovega koncerta, čeprav je vedno prihranil dve prazni mesti zanju.Leta 1977 je z gimnazijskimi prijatelji ustanovil skupino Žetva in z njo posnel pesem U razdeljak te ljubim, ki mu ni bila najbolj pri srcu, a mu je odprla številna vrata, saj je postala uspešnica. Njegova glasbena pot se je nadaljevala v skupini Rani Mraz, ki jo je ustanovil z, ostalo pa je, kot pravijo, zgodovina.Vojska ga je hotela leta 1992 poslati na bojišče, zaradi česar ni imel vsakoletnega koncerta v Sava centru. Prepovedali so predvajanje njegovih pesmi na državnem radiju in televiziji.Njegovo življenje je dobilo vsebino in obliko šele, ko je spoznal ženo Olivero, je sam rekel. Ko sta se spoznala, je bila ona zelo revna. Takoj sta se sprla glede življenjskih načel, Olja pa ga je osvojila, ko ga je na plaži prosila, naj ji čuva zaponke za lase, ko je šla plavati.Svojo prvorojenkoje prvič videl šele, ko je bila stara mesec dni, ker je bil v vojski in ni smel prehajati meja. Olivera je namreč zaradi epidemije meningitisa, ki je tedaj razsajala v Novem Sadu, rodila v Budimpešti. Hčerki Jovano inter sinaje imel za svoje največje dosežke v življenju.