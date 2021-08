Ljubica toži bivšega španskega kralja

Nekdanji španski kralj je bil nekoč velik ženskar.

2012.

naj bi se vse skupaj začelo.

Juan Carlos naj bi najel obveščevalce, da so Corinno fotografirali in spremljali vsak njen korak.

V Nemčiji rojena danska podjetnicaje na londonsko sodišče vložila tožbo proti nekdanjemu ljubimcu, nekoč španskemu kralju, ki ga obtožuje nadlegovanja, prikrivanja in nadzora. To naj bi trajalo vse od leta 2012, čeprav takrat nista bila več v intimni zvezi. Ta je trajala pet let, od 2004. do 2009., ko je bil kralj poročen s kraljico, a ga to nikoli ni preveč oviralo, da si ne bi zabave poiskal zunaj zakonske spalnice.Od Juana Carlosa, ki ga zaradi finančnih mahinacij že preiskuje švicarska finančna policija, zaradi česar se skriva na Bližnjem vzhodu z drugo ljubico, Corinna (poročena je bila s princem, v zakonu, ki se je končal z ločitvijo, se jima je rodil sin princ) zahteva »več deset milijonov evrov«, natančen znesek sicer ni znan. Njene tegobe naj bi se začele v letu, ko se je izvedelo za njuno razmerje. Čeprav nista bila več ljubimca, je Corinna kralja kljub temu spremljala na potovanje v Bocvano. To bi morala ostati skrivnost, a monarh si je zlomil kolk in med raziskovanjem okoliščin so novinarji naleteli še na Corinno.Takrat se je začela njena agonija, saj je padla v nemilost pri Špancih, po zobeh so jo vlačili tudi novinarji, da bi se ji vsaj malo oddolžil, pa ji je kralj menda podaril 65 milijonov evrov. Prav ta znesek je predmet švicarske preiskave, saj naj bi Juan Carlos denar dobil v dar od pokojnega savdskega kralja, s tem, ko ga je del podaril Corinni, pa da ga je želel oprati. Od leta 2012 naj bi Juan Carlos Corinno nenehno nadziral, najel naj bi obveščevalce, ki so jo fotografirali in spremljali vsak njen korak. Tudi grozil ji je menda, zato poleg milijonov evrov od sodišča zahteva tudi prepoved približevanja.A osramočeni kralj, ki je vladanje leta 2014 predal sinu, očitke ostro zavrača. Že v preteklosti je nadzor menda opravičeval s tem, da želi njo in njene otroke le zaščititi, denar pa da ji je podaril, da bi bili preskrbljeni. Tega ni mogel storiti v oporoki, saj bi jo izpodbijali njegova žena in drugi družinski člani. Juan Carlos si je kmalu tudi premislil in od Corinne zahteval, naj mu del denarja vrne, česar ni hotela storiti, zato jo je obtožil kraje.Temu je sledilo blatenje njenega imena vsakemu, ki ga je poslušal. Ker so bili med njimi njegovi poslovni partnerji, s katerimi je poslovala tudi sama, je izgubila službo in posledično dohodek. Izračunala je, da je zaradi njega izgubila na desetine milijonov evrov, kolikor zdaj v tožbi zahteva od kralja. Ker je ta v tujini, kdaj in ali sploh se bo vrnil, ni znano, zato bodo obravnave najverjetneje potekale zgolj ob prisotnosti zagovornikov obeh strani.