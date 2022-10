Ljubica pokojnemu zvezdniškemu kuharju zlomila srce

Poleti so se odvrtela štiri leta, odkar je kuharski mojster in gurmanski popotnik Anthony Bourdain pri 61 letih sam končal svoje življenje. Zvezdnikova smrt je vse pretresla in šokirala, sploh ker naj bi bil v dneh pred samomorom precej židane volje, predvsem zaradi premiere hongkonške epizode njegove oddaje Parts Unknown, ki jo je režiralo njegovo dekle Asia Argento.

»Bila si brezbrižna do mojega srca, mojega življenja,« ji je pisal malo pred smrtjo. FOTO: osebni arhiv

A neavtorizirana biografija izpod peresa Charlesa Leerhsena, ki se je pri orisovanju Bourdainovih poslednjih dni naslonil na kuharjeve esemese in elektronska pisma, slika drugačno podobo. V knjigi, ki prihaja na police 11. oktobra, so njegovi zadnji dnevi prežeti s prepiri z Asio, ki ga je le dan pred samomorom pustila in mu zlomila srce.

Žrlo ga je ljubosumje

Njuno razmerje je bilo turbulentno, viharno, zapleteno in dekadentno – še celo za hollywoodske standarde. Med njima je vladal tihi dogovor, da se lahko videvata z drugimi ljudmi, prepovedan sad za Anthonyja je bila le njegova odtujena žena Ottavia, s katero je bil še vedno poročen vsaj na papirju. »Varala sva se, a za naju to ni bila težava,« je pred časom priznala Asia, čeprav naj tej oceni Anthony ne bi mogel prikimati, saj naj bi ga hromilo ljubosumje.

»Vedno sem mu govorila, da so zame otroci na prvem mestu, temu sledi delo, on pa je na tretjem mestu.« A je Anthonyja skrbelo, da bo sčasoma zdrsnil na četrto, morda peto ali šesto mesto, pač za moškim, ki bi jo v tistem trenutku vznemirjal in mamil. Pri tem je Asii poskušal razložiti, da ne gre za golo ljubosumje, ampak za strah, da bi njeno ljubimkanje z drugimi uničilo možnosti za njuno skupno življenje. Sam se z drugimi namreč ni zapletal, skakal je le v postelje prostitutk, kar ni bilo pomembno, saj se z njimi ni čustveno zapletal. Povrhu pa se je na vse pretege trudil, da bi ljubljeno ohranjal zadovoljno in potešeno. Zalagal jo je z denarjem, ji bil v oporo in kot bombončke goltal viagro, steroide in rastni hormon, da Asia (v postelji) ne bi občutila, da je med njima 20 let razlike.

Takšno precej nezdravo razmerje jima je uspelo vzdrževati nekaj časa, dokler mu pred oči niso prišle fotografije paparacev, na katerih je bila Asia z mladim francoskim novinarjem Hugom Clémentom. Te so med njima zanetile prepire, drugačne od običajnih.

Knjiga, katere izdajo je poskušal zvezdnikov brat Christopher preprečiti, prihaja na police 11. oktobra.

»Prepirati sta se začela v torek, 5. junija. Bourdain je večkrat zapustil snemanje, da jo je poklical. Vse pa je eksplodiralo naslednji dan, ko mu je povedala, da si ne želi biti več z njim. Tedaj smo vsi pazili nanj, saj je bil povsem iz sebe,« so dejali člani ekipe Zero Point Zero Production za Bourdainovo serijo Parts Unknown. »Sledilo je še več kričanja po telefonu, v četrtek pa se je zdel v boljši koži.« A tako je bilo zgolj videti. Zgodovina njegovega brskalnika je namreč pokazala, da je v zadnjih treh dneh pred smrtjo večstokrat pogulal ime Asia Argento. Izmenjava telefonskih sporočil z njo na večer pred samomorom pa razkriva njegov notranji nemir in bolečino.

250 dni na leto je bil zaradi snemanja na poti.

»Nisem zagrenjen ali ljubosumen, ker si bila z drugim. Ne lastim si te. Svobodna si. Tako sem ti obljubil in sem to iskreno mislil. A bila si brezbrižna. Brezbrižna z mojim srcem, z mojim življenjem. To boli.« To je bilo eno njegovih zadnjih sporočil. Naslednji dan je šel zvečer sam na večerjo, ogromno je jedel in pil. Ter se v petek, 8. junija, ubil.