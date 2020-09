Ljubi nezvestega kuharja

GETTY IMAGES Pri 41 letih naj bi bila kot zaljubljena najstnica. FOTO: Getty Images

Kakšen bo konec?

Zaljubljena telefonska sporočilca mu pošilja kot po tekočem traku.

8

let je starejša od svojega novega ljubimca.

Želela si je predanosti in ljubezni. Takšne, ki bi jo s ponosom razkazovala svetu. A jenamesto tega dobila zdaj že davno razpadel zakon s, ki je bil menda še najbolj podoben zlati kletki. Nato pa se je zaljubila v stanovskega kolega, ki pa je, naj je imel dekle ali ne, še vedno rad pogledoval za drugimi, da je Katie, čeprav jo je to strlo, lansko poletje odkorakala iz nezadovoljujoče šestletne zveze.Zdaj pa naj bi naposled našla moškega, ki jo ponosno razkazuje naokoli, jo zasipa s pozornostjo in mu ni prav nič nerodno izkazovati naklonjenosti s poljubi tudi v javnosti. »Vede se kot zaljubljena najstnica. Emilio je do nje namreč odprto ljubeč in tega ne skriva, kar je nekaj, česar od Jamieja ni nikoli dobila,« je vir dejal o igralkini še povsem sveži romanci s kuharjem. In očitno je javno oboževanje dovolj, da Holmesove ni zmotilo, da naj bi se Emilio z njo prvič zapletel, ko je še živel z zaročenko, ki ji je nato dal košarico kar prek sporočila.Katie naj bi svojega novega ljubimca spoznala že lansko jesen. A je vse ostalo le pri poznanstvu, ne nazadnje si je tedaj lizala srčne rane zaradi propadle ljubezni s Foxxom, letošnja karantena pa je tudi prekrižala morebitna druženja. A se je, ko se je po koncu izolacije zvezdnica iz Ohia vrnila v New York, med njo in Emiliem počasi začelo iskriti.Sprva le z izmenjavo sporočilc po družabnih omrežjih, ko pa je menda na prvi septembrski dan padel njun prvi zmenek, je bilo vse zapečateno. Od tedaj naj bi nenehno tičala skupaj, se poljubljala, ko pa že nista skupaj, mu Katie pošilja zaljubljena telefonska sporočilca kot po tekočem traku. »Emilio je šarmanten, spogledljiv. Ni težko razumeti, da ji je spodnesel tla pod nogami. Nenehno mu pošilja sporočilca, kar njemu nadvse godi. Ne more se prenajesti njene pozornosti,« je o mladi ljubezni dejal vir.Katie se v teh dneh verjetno zdi, da živi svojo ljubezensko pravljico. Ob čemer pa so nekateri prepričani, da ta ne more imeti srečnega konca, vsaj sodeč po Emilievem odnosu do zdaj nekdanje zaročenke Rachel, ki jo je pustil zaradi Katie. Še več, to je storil nadvse neosebno, prek telefonskega sporočila. »Rachel se še sanjalo ni, da se med njim in Katie kaj plete. To je izvedela šele iz fotografij v tabloidih,« je dejala zaposlena v isti restavraciji kot prevarantski kuhar.»Rachel in Emilio nista bila le zaročena, imela sta že trdne poročne načrte, živela sta skupaj. Najmanj, kar bi Emilio lahko storil, je, da bi bil iskren in bi zaroko in zvezo končal osebno.«