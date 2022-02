Po 41 letih konec ljubezni

Iz bolečine se lahko rodi tudi lepota. Živ dokaz za to je pesem Abbe The winner takes it all, morda najbolj surovo občutena in srce parajoča pesem o koncu ljubezni, ki je Björnu Ulvaeusu privrela naravnost iz srca, ko sta z Agnetho Fältskog leta 1980 dvignila roke nad njunim zakonom.

»To je pesem o naju, ki jo je napisal ob razpadu najinega zakona. Da jo je spisal med najino ločitvijo, je nadvse ganljivo,« je pred leti dejala Agnetha, čeprav je bila nato ona tista, ki je po ločitvi menda potrebovala pomoč terapevta ter ji je bilo še naprej biti del legendarne švedske glasbene zasedbe skrajno mučno, že nevzdržno. Ko sta se le leto pozneje ločila še Benny Andersson in Frida Lyngstad, drugi zakonski par slovite Abbe, je bilo to očitno več, ko bi skupina lahko preživela.

Björn in Agnetha sta se zaljubila, še preden jim je z Abbo uspel veliki met. FOTO: Profimedia

Z naznanitvijo razpada 1982. je švedska četverica razočarala milijone oboževalcev po vsem svetu, a slednjim so srca lani spet radostno poskočila. Po štirih desetletjih premora se je Abba sestala in v svet poslala nov album, Voyage, ki je v hipu obnorel glasbene lestvice. »Bivši zakonci se odlično razumejo.« Morda celo predobro, namigujejo zlobni jeziki, saj je le mesece potem, ko sta Björn in Agnetha spet začela skupaj prepevati, odjeknilo, da je odklenkalo Björnovemu drugemu zakonu.

Udarec strele

Konec prvega zakona je morda sklenil z eno najlepših ljubezenskih žalostink, vendar Björn razpada zveze ni objokoval predolgo. Le nekaj tednov pozneje je na novoletni zabavi spoznal glasbeno novinarko Leno Källersjö in zadelo ju je.

»Zaljubila sva se kot ob udarcu strele. Kako čudno, da si spet samski komaj kak teden, nato pa v hipu spet klecneš in se zaljubiš.« In zaljubil se je močno, noro, vročično, saj je Leno le pol leta po podpisu ločitvenih papirjev z Agnetho popeljal pred oltar. Sodeč po njegovem priznanju pred komaj dvema letoma, da sta še vedno precej živahna med rjuhami, strast med njima niti po desetletjih ni jenjala. »Star sem 75 let, več kot štirikrat na teden ne zmorem več,« je priznal. A to je bilo predlani, od tedaj pa se je očitno primerilo marsikaj – tudi vnovična združitev Abbe –, saj sta Björn in Lena zdaj sporočila, da se po 41 letih zakona ločujeta.

V zakonu z Leno sta se mu rodili dve hčeri, iz prejšnjega zakona pa ima hčer in sina.

»Po mnogo čudovitih in polnih letih sva se odločila, da zakorakava po ločenih poteh. Ostajava prijatelja in bova še naprej skupaj praznovala rojstne dneve najinih vnukov in druge družinske praznike.« Čemu sta se po tako dolgem času in v jeseni življenja odločila, da začneta pisati novo življenjsko poglavje, ni znano.