Ljubezenski trikotnik: igralko, ki jo ljubijo Slovenci, varal z bivšo domino

»Žal mi je, da sem v trenutku popustil moškim hormonom in napravil veliko napako, ki me bo preganjala vse življenje. Najbolj mi je žal, da sem prizadel družino in prijatelje, moje najdražje. Upam, da mi bodo nekoč oprostili,« je ekskluzivno za hrvaško revijo dejal zadrski kantavtor 33-letnik, ki je bil poročen s hrvaško igralko. Ta je v vlogi Lare prirasla k srcu tudi slovenskim gledalcem hrvaške serije Larina izbira.Boris in Doris sta veljala za enega najlepših parov na hrvaški estradni sceni. V začetku tega leta se je začelo šušljati, da je v njunem zakonu, v katerem sta se rodila(6) in(2), začelo škripati. Ker so bile govorice vse glasnejše, je igralka kmalu novico potrdila tudi na instagramu. Takrat je zapisala, da nista več življenjska partnerja, sta pa še vedno prijatelja. Zapisala je še, da ne želi razpravljati o tem v javnosti, saj da se to ne tiče nikogar drugega.Očitno pa je Boris začutil, da je napočil čas, da položi karte na mizo in pove, ali držijo govorice o tem, da je skakal čez plot. V medijih se je pojavila celo njegova korespondenca z vročo, glasbenico in nekdanjo domino, s katero je imel zunajzakonsko zvezo. Alex je za hrvaške medije povedala, da je Borisa spoznala pred tremi ali štirimi leti. Dejala je, da takrat ni vedela, kdo je in da ima ženo. Njuno razmerje naj bi se začelo, ko jo je prosil za telefonsko številko, kmalu zatem pa naj bi se že znašla v njegovem stanovanju ... Da je poročen in ima otroke, je menda izvedela slučajno, ko je opazila fotografije na telefonu. Njunega razmerja naj bi bilo konec leta 2019.