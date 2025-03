Ljubezenska zgodba pevke Novih fosilov: bila je v zvezi z znanim, tragično preminulim športnikom

Skupina Novi fosili je bila vse od ustanovitve ena najbolj priljubljenih zasedb nekdanje Jugoslavije, tako kot tudi pevka Sanja Doležal, ki je z njo nastopala od leta 1983 do 1991, nato je posnela tri solo albume, in se k skupini vrnila leta 2005.

Z njo je leta 1987 predstavljala Jugoslavijo na tekmovanju za pesem evrovizije v Bruslju. S skladbo Ja sam za ples, so zasedli visoko četrto mesto.

Je pa imela pevka tudi pestro ljubezensko življenje.

Sanja Doležal je bila dve desetletji poročena z Nenadom Šarićem, ki je bil bobnar Novih fosilov. Umrl je leta 2012.

Mnogi pa so pozabili, da je bila ena izmed prvih velikih ljubezni šarmantne glasbenice znameniti košarkar Dražen Petrović. Njuna zgodba je zelo zanimiva.

Kot je pisal hrvaški 24sata.hr, je, čeprav so bili Novi fosili zelo priljubljeni in so polnili dvorane, njihov menedžer Zoran Škugor menil, da hiti niso dovolj za obstanek na vrhu.

Zato je zasnoval marketinški trik: prepričati javnost, da je Sanja v zvezi s košarkarjem, in oba sta pristala na to.

Seznanil ju je v zagrebškem Klubu Šibenčana. Dražen je začel hoditi na Sanjine koncerte, ona je obiskovala Cibonine tekme, kmalu pa sta se zbližala in postala prijatelja.

Iz tega odnosa je vzniknila ljubezen, saj sta se vmes res zaljubila, zveza je trajala približno eno leto.

»Takrat sem imela 22 let in v tem obdobju, ko ljubiš, resnično ljubiš,« je povedala Sanja o svoji ljubezni s Petrovićem.

Par ni skrival razmerja, pogosto so ju videvali, kako se držaje za roke sprehajata po Zagrebu, oboževalci so ju nagovarjali, naj se poročita, imata otroke in si ustvarita srečo.

Zaradi ljubezni z najbolj zaželenim moškim v tedanji Jugoslaviji je imela Sanja tudi težave, saj ji je ena Draženova oboževalka nekoč prerezala pnevmatike na avtomobilu.

Vendar so se zaradi razdalje in Draženovih pogostih službenih potovanj ter Sanjinih 200 koncertov letno, čustva začela ohlajati, leta 1986 sta se zato razšla.

Dražen in Sanja sta ostala v dobrih odnosih, košarkar je vedno govoril o pevki kot o veliki umetnici. Srečavala se kot prijatelja, on je bil večkrat opažen na koncertih Novih fosilov.

»Bil je res nekaj posebnega. Njegova smrt me je zelo prizadela. Še vedno mi je težko pomisliti, da ga ni več. Spomnim se najinega zadnjega srečanja na enem od koncertov,« je povedala pevka po košarkarjevi prezgodnji smrti 7. junija 1993, ko mu je bilo komaj 28 let.

Še danes se rada srečuje z Draženovo mamo, s katero se nista poznali, ko sta bila z njenim sinom v zvezi.

»Zelo blizu sva si. Pogosto jo vidim in jo rada objamem,« je dejala Sanja, ki priznava, da ji je še danes zelo ljuba pesem Još te volim, saj jo spominja na to veliko ljubezen, medtem ko jo ob pesmi Samo mi se javi, preplavijo solze, piše Glossy.rs.