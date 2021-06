Ljubezenska drama hollywoodskih velikanov

71-letna Sissy Spacek je kot deklica plezala po drevesih. FOTO: IMDB

On perfekcionist, ona kmetuje

Svetovno slavo je dosegla leta 1976 v grozljivki Carrie. FOTO: Press Release

Hollywoodska igralcainsta se nedavno znašla v izjemno čustveni družinski ljubezenski zgodbi, vendar le v filmu. Oba veterana in oskarjevca, on šteje 83, ona pa 71 let, bi že mnogo let lahko uživala v zasluženem pokoju, a vendar vedno znova dokazujeta, da brez igranja zanju ni življenja. Tako bosta kmalu zaigrala v družinski komični ljubezenski drami Sam & Kate, ki bo režijski prvenec ameriškega igralcaPoleg njiju bosta v filmu zaigrala tudi njuna otroka,in Sissyjina hčerkaDogajanje filma je postavljeno v manjše mestece v osrčju ZDA, poroča filmski portal Deadline.com. Dustin Hoffman bo zaigral v vlogi bolnega Billa, za katerega skrb prevzame njegov sin Sam (Jake Hoffman), ki se s tem namenom vrne v svoj rojstni kraj. Tu pa spozna Kate (Schuyler Fisk) in se vanjo zaljubi, medtem ko se njegov oče zaljubi v njeno mamo Tino (Sissy Spacek).83-letni hollywoodski velikan Dustin Hoffman je sicer dvojni oskarjevec, glavno filmsko nagrado je prejel leta 1980 za najboljšo moško vlogo v filmu Kramer proti Kramerju in leta 1989 za najboljšega igralca v filmu Deževni človek. Poznamo ga tudi iz nepozabnih filmov Diplomiranec, Polnočni kavboj, Metulj, Tootsie in mnogih drugih. Rojen v Los Angelesu v Kaliforniji ima kar šest otrok, starejša dva s prvo ženo, s katero je bil poročen med letoma 1969 in 1980, štiri pa s sedanjo ženo, s katero se je poročil le šest dni po uradni razvezi z Anne. V igralskih krogih slovi kot precej težaven igralec, saj je po naravi perfekcionist in ni hitro zadovoljen s svojim delom.Kot v uradni biografiji piše, je njegova bodoča soigralka Sissy Spacek kot otrok rada plezala po drevesih, jahala konje, plavala in se igrala v gozdu. Teksašanka iz Austina s polnim imenomima češko-nemške korenine, poleg filmov pa je posnela kar nekaj pesmi. Oskarja je prejela za film Coal Miner's Daughter, v katerem je zaigrala skupaj s, poznamo pa jo tudi iz filmov Carrie, V pasti, Služkinje in drugih. Hollywoodska veteranka je poročena z režiserjemFiskom, s katerim ima dve hčerki, že od leta 1982 pa družina živi na veliki kmetiji v Virginiji.