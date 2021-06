Ljubezen pokopala po 27 letih

Naučila ga je poslušati

Mislil je, da se je o ženskah in zakonu naučil vsega, ko je opazoval trden zakon svojih staršev. Na sliki je igralec z mamo. FOTO: Osebni Arhiv

Desiree me je naučila, da jo moram, ko govori, slišati in ne le poslušati.

Če ne bi bilo njegove žene, ne bi igral v seriji Seks v mestu.

Njuna skupna pot, bila je kot čudovito potovanje, katerega najlepši vrhunec je bilo vsekakor rojstvo njunih treh otrok, se je končala. Tako sta razpad 27-letnega zakona razkrila igralecin, s katero sta si večno ljubezen obljubila leta 1994, a je ta predvsem zaradi razlik v življenjskem slogu in odtujitve zdaj zbledela. In četudi sta se po temeljitem razmisleku odločila za ločitev, ostajata najboljša prijatelja in oče in mama, ki bosta vselej postavljala dobro svojih otrok na prvo mesto. Kljub temu da so danes 24 let star, pet let mlajšiin 22-letnaže odrasli ljudje.Nista več življenjska sopotnika, vseeno pa ostajata v življenju drug drugega pomembni osebi. Kako tudi ne, ko pa sta v minulega dobrega četrt stoletja toliko delila, doživela in se drug od drugega naučila. Čeprav je bil Blair sveto prepričan, da se je o pomenu ljubezni vsega naučil od svojih staršev, ki sta bila poročena skoraj 50 let, je bila Desiree tista, ki ga je resnično naučila, kaj pomeni biti partner. »Ko sem bil majhen, sem si, opazujoč starše, zelo vzel k srcu vlogo moža. In tako sem k vsemu tudi pristopil v odnosu z Desiree. Želel sem namreč biti njena skala opore, njen zaščitnik. Če je imela težavo, sem želel biti jaz tisti, ki jo bo rešil zanjo. Prepričan sem bil, da se to od mene pričakuje,« je svoje poglede na zakon in vlogi žene in moža razložil Blair, kar pa se je spremenilo, ko je tudi sam postal mož in mu je ljubljena začela bentiti o zadevi, ki jo je žrla. »Takrat sem naposled doumel, da je biti mož pomenilo, da jo moram slišati – ne le poslušati –, ko govori z menoj. Spoznal sem, da je moja želja, da rešujem njene težave, povezana le z mojim navideznim občutkom nadzora nad situacijo. Ko sem ji ponujal nasvete, za katere ni prosila, ji nisem pomagal, temveč močni ženski posredno govoril, da ne obvladuje svojega življenja. Ni želela, da jo rešujem, želela in potrebovala je le ramo opore, na kateri se lahko zjoče,« je s svetom delil razsvetljenje in dodal, da so se od tega trenutka močno izboljšali odnosi z Desiree, mamo, sestrami in prijateljicami. »Postali smo iskreni drug z drugim. Nasvet pa ponudim le, ko me zanj prosijo.«Naučila ga je ravnanja z ženskim spolom. Poleg tega je zaslužna za to, da se je pridružil kultni nanizanki Seks v mestu. Ko so Underwoodu namreč ponudili vlogo Mirandine simpatije (to je upodabljala), je omahoval. Vlogo je sprva celo zavrnil. »Desiree pa mi je nemudoma dejala, naj ne razmišljam niti za trenutek in jo takoj sprejmem. Za to ji bom vselej hvaležen,« je še dejal zvezdnik, ki je največjo prepoznavnost dosegel s serijo L. A. Law, ki mu je prinesla nominacijo za zlati globus, igral pa je tudi v celovečercih, kot so Zadnji udarec, Utemeljeni sum in Trenutek odločitve.