Ljubezen življenja pornografskega mogotca naj bi bil moški (FOTO)

Hugh Hefner se slabih pet let po smrti obrača v grobu, je prepričana peščica tistih, ki pornografskemu mogotcu še ostajajo zvesti. Odkar je na ameriško televizijo pred tedni prišla dokumentarna serija o njegovi palači, na plan namreč prihajajo vedno bolj grozljive podrobnosti njegovega življenja.

Tiste, ki jim ni uspelo postati zajčice, je čakala temačna usoda. FOTO: Stephane Mahe/Reuters

Hefner je bil trn v peti mnogim feministkam in borkam za pravice žensk, a njegove zajčice in spremljevalke so večinoma molčale ali pa poskušale celo zagovarjati njegovo promiskuitetno življenje. Mnoge so mu bile menda hvaležne, da jih je spravil iz revščine in jim omogočil življenje, kot so si ga vedno želele, ne glede na ceno. In ta je bila, kot kaže, visoka.

Kot je že pred časom povedala Holly Madison, ki je bil več let Hefnerjeva »glavna« spremljevalka, so bila dekleta za ustanovitelja revije Playboy zgolj predmeti, s katerimi je ravnal, kot se mu je zahotelo. V postelji se je požvižgal na njihove želje in potrebe, glavno, da so bile zadovoljene njegove.

Dekleta v nočni mori

Pogosto jih je menda opijal in jim podtikal droge, da so bile pripravljene početi reči, ki jih sicer ne bi, pri tem pa naj bi jih brez njihove vednosti snemal, da bi imel nekaj, s čimer bi jim lahko grozil, če bi kateri prišlo na misel, da bi njegovo početje razkrinkala.

Holly Madison je bila ena od deklet, ki so v dokumentarni seriji razkrila grozodejstva, ki jih je z njimi počel Hef. FOTO: Getty Images

A pri izkoriščanju žensk menda ni bil sam. Zadnja od šokantnih informacij, ki jih je postregla dokumentarna serija, namreč razkriva, da naj bi Hefner in nekaj njegovih najbližjih prijateljev vodili celo trgovino z ljudmi in se osredotočali na obupana dekleta, ki so si bolj kot kaj drugega želele postati Playboyeve zajčice.

»To je bil kult, tako da so dekleta, ki jim ni uspelo priti v revijo, izkoristili za druge namene. Zvabili so jih v svoje vile, češ da bodo postale uspešni modeli ali igralke, ponudili so jim streho nad glavo, ko so prišle tja, pa so se znašle v nočni mori. Bila sem ena od njih in verjela sem obljubam, ko sem se udeležila ene od zabav, pa so mi pod nos nemudoma potisnili kokain ali skledo ekstazijev, nato si bil na razpolago vsem in vsakomur, z nami so počeli, kar se jim je zazdelo,« se je spominjala ena od deklet, ki je dodala, da je bila žrtev omenjenega kulta celo slovita Anna Nicole Smith.

40 let je bil Saginor Hefnerjev

zdravnik.

Ne glede na število deklet, ki naj bi jih odpeljal v posteljo, pa naj bi bil Hefner zaljubljen v moškega. To naj bi bil njegov osebni zdravnik, ki je za Hefnerjevo zdravje skrbel dolgih 40 let, in uradno le najboljši prijatelj Mark Saginor, za katerega da je Hugh nekoč celo dejal, da je ljubezen njegovega življenja. Tako vsaj trdi Markova hči Jennifer Saginor, ki je odrasla v Playboyevi graščini, kjer je njen oče živel.