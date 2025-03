Lindsay Vonn žaluje: »Presrečna sem, da sem z njo ustvarila toliko spominov« (FOTO)

Ameriška alpska smučarka Lindsay Vonn žaluje za svojo psičko Lucy, ki jo je dolga leta spremljala po svetu, tudi na smučarskih tekmah.

»Danes nas je zapustila moja draga Lucy. V moje živjenje je prišla pred devetimi leti in od prvega trenutka do zadnjega je v življenja vseh, ki jih je srečala, vnašala tako veliko luči in ljubezni. Skupaj sva prepotovali svet, smučali, hodili v gore, kolesarili, raziskovali, skakali s slapov in se vozili z baloni na vroči zrak. Preživeli sva ogromno pustolovščin. Presrečna sem, da sem z njo ustvarila toliko spominov,« je v objavi na družabnem omrežju med drugim zapisala smučarka.

Vonnova je pred devetimi leti pripovedovala, da je osamljena in ni skrivala, da si pomaga tudi z antidepresivi. Prav zato je bila psička zanjo zelo pomembna, ko jo je čakala v hotelski sobi. »Vesela me je, ne glede na to, ali sem zmagala ali ne. In prav to potrebujem,« je takrat dejala Lindsey Vonn, ki je hvaležna, da se z njo še vedno njen kuža Leo, ki šteje častitljivih 12 let.