Lily Collins ukradli zaročni in poročni prstan

Režiser Charlie McDowell je v bleščeč prstan ujel vso ljubezen, ki ga je v njem pred tremi leti prebudila Lily Collins. Ko je po kakšnem letu ljubimkanja spoznal, da je v ljubki igralki našel žensko svojega življenja, je staknil glavo z draguljarko Irene Neuwirth in za svojo srčno izbranko pomagal oblikovati popoln ter edinstven zaročni prstan: tanek zlat obroček z velikanskim rožnatim diamantom.

Po ocenah strokovnjakov naj bi bil težak približno tri karate in v izjemno redkem rožnatem odtenku, vreden najmanj 75 tisočakov, a v Lilyjinih očeh neprecenljiv. »Je vse, kar sem si želela. Natanko tak, o kakršnem sem sanjala. Popoln.« Edini kos nakita, zanjo približno enako neprecenljiv in nenadomestljiv, je poročni prstan, s katerim ji je Charlie leto pozneje, bilo je septembra 2021, obljubil večno zvestobo. In oba prstana sta zdaj izginila iz zaklenjene omarice hotelskega velnesa v zahodnem Hollywoodu, kjer si je Collinsova privoščila sprostitev.

Še ni uspelo izslediti

Danes je dan za razvajanje, je verjetno pomislila zvezdnica serije Emily v Parizu in zavila v spa center hollywoodskega hotela West Hollywood's Edition Hotel. Snela je nakit in ga skupaj s svojimi elektronskimi napravami skrbno spravila v sef, si nataknila haljo in se prepustila uživanju. A ko se je po negi telesa in duha vrnila, jo je zadelo: iz sefa, na katerem sicer ni bilo sledi vloma, sta izginila zaročni in poročni prstan! O ropu sredi belega dne je bila seveda takoj obveščena policija, zakopali so se v pregledovanje posnetkov nadzornih kamer v hotelu. Za zdaj brez uspeha. Roparja jim še ni uspelo izslediti.

Policiji so v preiskavi, ki še vedno poteka, na pomoč priskočili zaposleni v hotelu in njihovi gostje, s skupnimi močmi so prišli do prvega manjšega preboja. V dneh pred dogodkom so večkrat opazili isto neznanko. To je osebje spodbudilo, da so jo poiskali v registru prijavljenih v hotel ali njihov center razvajanja. Upali so, da je morda kaj opazila in bi jim znala postreči s kakšno koristno informacijo, ki bi policijo pripeljala do tatu. A se zdi, da je imela lepljive prste morda prav ona. Ko so jo poskušali priklicati na številko, ki jo je pustila na recepciji, so ugotovili, da telefonska številka ne obstaja. To je preiskovalce napeljalo do sklepa, da se je prijavila pod izmišljenim imenom in pustila lažne podatke. Domnevno tatico je menda ujela ena izmed hotelskih kamer, a je policiji še ni uspelo identificirati.

Delo in zasebnost

Lily in Charlie sta se spoznala med snemanjem filma Gilded rage leta 2019, leto kasneje sta se v javnosti pojavila kot par in se še v istem letu, bilo je 2020, zaročila med romantičnim potovanjem po Mehiki. Predlani sta se poročila, Lily naj bi bila zdaj pripravljena na osnovanje družine. »Srčno rada bi si s Charliejem ustvarila družino,« je dejala letos ter priznala, da jo malce skrbi, kako jima bo uspelo uskladiti delo z družinskim življenjem. »Delo in zasebnost moraš združiti. Nedvomno to pomeni ogromno žongliranja, a tega si vseeno želim.«