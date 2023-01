Leto bo polno ljubezni

Za norveško princeso Märtho Louise je leto, ki ga je zaključila z mešanimi občutki. Začelo se je težko, pred enim letom je namreč po svetu še vedno divjal novi koronavirus, zaradi česar ni bilo dovoljeno potovati, in princesa je močno pogrešala svojega izbranca Dureka Verretta, ki živi na drugi strani Atlantika. S koncem ukrepov je v njeno življenje posijal žarek upanja in nekaj mesecev po tem, ko je končno spet lahko objela svojega dragega, ji je ta nataknil zaročni prstan, načrtovati sta začela skupno življenje v njegovi rodni Kaliforniji, nato pa so se začeli krhati princesini odnosi s kraljevimi.

Govori z angeli Märtha Louise je po izobrazbi fizioterapevtka, a na tem področju ni nikoli delala. Raje se je ukvarjala z alternativnimi metodami zdravljenja, napisala je nekaj knjig za otroke in pela tradicionalno norveško glasbo. Pred leti je dejala, da je jasnovidna ter da se lahko pogovarja z angeli in živalmi, pravi škandal pa je povzročila leta 2014, ko je na predavanje povabila britansko vedeževalko Liso Williams, ki trdi, da komunicira z mrtvimi. Ker luteranska vera, ki ji sledi večina Norvežanov, tega ne odobrava, se je morala princesa opravičiti.

Kralj Harald je dejal, da se sicer z bodočim zetom dobro razume, da pa mora misliti na prihodnost monarhije. FOTO: Ntb Via Reuters

Čeprav sta kraljin njen brat princves čas zatrjevala, da se z Durekom odlično razumejo, tu in tam jim ponagajajo le kulturne razlike, pa je konec lanskega leta Märtha Louise sporočila, da ne bo več zastopala kraljeve družine na uradnih dogodkih in drugih priložnostih, prav tako v poslovne in promocijske namene ne bo uporabljala plemiškega naziva. Govorice, da je to zaradi Dureka Verretta, ki je v domovini znani šaman, ki mu zaupa mnogo velikih hollywoodskih imen, so takrat postale glasnejše, kralj pa se ni trudil, da bi jih utišal. Še več, dejal je, da mora misliti na prihodnost monarhije in njen ugled, znano pa je, da so Norvežani do Verretta precej zadržani, še posebno zaradi njegovih vse prej kot tradicionalnih vrednot in prepričanj.

Iskreno upam, da bo 2023. polno globoke ljubezni, da bomo lahko zadihali svobodno, da bomo lahko rasli in razvijali svoje bistvo in poslanstvo.

Načrtuje tudi selitev v Kalifornijo. FOTO: Ragnar Singsaas/Getty Images

A Märtha Louise je prepričana, da bo letošnje leto boljše, predvsem pa polno ljubezni. »Leto 2022 je bilo polno izzivov, vzponov in padcev. Nihče jim ne more ubežati, pomembno pa je, kako se z njimi spopademo. Če pri tem izhajamo iz ljubezni, se dvignemo nad strah, jezo, žalost in vse drugo. Iskreno upam, da bo 2023. polno globoke ljubezni, da bomo lahko zadihali svobodno, da bomo lahko rasli in razvijali svoje bistvo in poslanstvo,« je v posnetku, ki ga je delila s sledilci, dejala 51-letna princesa, med prvimi pa je njen nagovor komentiral prav njen zaročenec, ki je bil nad njim navdušen: »O, moj bog, ljubezen moja! Žariš bolj kot deset tisoč diamantov. Tvoje besede so resnične. Ljubezen je največ, kar obstaja, prepustiva se ji do konca, nihče naju ne more ustaviti.«