Leto 2020 je posebno leto. Medtem ko si ga bo večina zapomnila po pandemiji koronavirusa, bodo imeli nekateri nanj prav posebno lepe spomine. Številne hollywoodske zvezdnice so namreč letos postale mamice.Po zaslugi karanten in zaradi odpovedanih številnih družabnih dogodkov pa je mnogim nosečnost uspelo celo skriti pred javnostjo. Letos je očitno v modi, da ne razkrivajo imen otrok, kot so jih v preteklosti. Številni so se namreč odločili, da bo ime novorojenih štručk za zdaj skrivnost.