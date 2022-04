Letala za 290 milijonov evrov kraljevi niso uporabljali

Savdska kraljeva družina se je morala posloviti od 290 milijonov vrednega letala, ki je v zraku preživelo komaj 42 ur, zadnjih deset let pa z njim ni potoval nihče. Boeing 747 je pred več kot desetletjem kupil takratni prestolonaslednik Sultan bin Albdulaziz Al Saud, a ker si je notranjo in zunanjo opremo zamislil po svoje, je trajalo precej časa, da so pri Boeingu največje zasebno letalo uredili po njegovih željah, preden je bilo delo končano, pa je princ umrl.

Ker nihče od njegovih sorodnikov luksuznega letala, katerega sedeži so bili prevlečeni s plišem, zunanjost pa povsem bela, ni želel obdržati, je to ostalo v hangarju v Švici, kjer sta se na njem vsa ta leta nabirala prah in rja.

Ker so Švicarji ugotovili, da letala očitno nihče ne bo uporabljal, v hangarju pa je po nepotrebnem zasedal prostor, so ga poslali v Arizono, na odpad največjih letal, kjer naj bi ga razstavili in v druge namene uporabili dele, ki jih še ni načel zob časa. A družba Boeing ima z njim, kot kaže, drugačne načrte.

Boeingov 747 od jeseni ne bodo več zdelovali. FOTO: Anthony Bolante/Reuters

Ker je letalo tako rekoč kot novo, letala 747 običajno v zraku preživijo okrog 100.000 ur, preden jih odpeljejo na odpad, so ga od kraljevih odkupili in morda mu ponudijo novo priložnost, da bo lahko po nebu prevažal potnike. Se pa strokovnjaki strinjajo, da gre za nenavadno potezo Boeinga, saj so v družbi že napovedali, da od jeseni kljub priljubljenosti in zmogljivosti ne bodo več proizvajali tovrstnih modelov.

Boeing 747, ljubkovalno mu pravijo tudi kraljica neba, je bil od nekdaj najljubše letalo ameriških predsednikov, običajnim smrtnikom pa je omogočil cenovno dostopne polete.