Lepotica izginila iz javnosti: oglasila se je iz bolnišnice, za njeno bolezen ni zdravila

Supermanekenka Bella Hadid je priznala, da se sooča z novo, hudo obliko borelioze, s katero živi že več kot desetletje.

Na svojem blogu in družbenih omrežjih je objavila fotografije iz bolnišnice, kjer prejema terapijo.

»Opravičujem se, ker sem izginila. Rada vas imam, ljudje,« je napisala v sporočilu sledilcem. Njene besede so sprožile val odzivov, na stotine tisoč oboževalcev po vsem svetu ji je poslalo spodbudna sporočila:

Bella Hadid FOTO: Profimedia

»Ti si naša borka, imamo te radi,« »Ostani močna,« »Milijonom si navdih.«

Oglasila tudi njena sestra Gigi: »Rada te imam! Upam, da boš kmalu močna in zdrava, tako kot si zaslužiš,« je zapisala.

Leta terapij in boj z bolečino

Bella je diagnozo limske borelioze prvič dobila leta 2012. Od takrat jo spremljajo resne težave: zatekanje, spremembe na koži, slabost, nespečnost, pa tudi zmedenost.

Zdravniki opozarjajo, da bolezen lahko poškoduje notranje organe, zato je nujno redno prejemati terapijo, piše portal Yahoo.

Večkrat je povedala, da so bolnišnične terapije boleče, saj ji po vsaki infuziji zaradi slabih žil na rokah ostanejo modrice.

Ne glede na vse si prizadeva ostati pozitivna. Dejala je, da ne bi ničesar spremenila, saj so jo vsa izkušnja oblikovala v osebo, kakršna je danes.

»Vesolje nam pogosto daje najtežje lekcije, a so prav te najpomembnejše,« je priznala.

Ko bolezni ne vidimo od zunaj

Limska borelioza nastane po ugrizu klopa, prvi znaki so kožne spremembe, sledijo simptomi, pogosto podobni gripi.

Če bolezen ni zdravljena v zgodnji fazi, se pojavijo hude mišične in sklepne bolečine, kronična utrujenost in kognitivne motnje. Zdravila zaenkrat ni, zato so bolniki primorani k stalnim terapijam.

Hadidova je odkrito govorila, kako težko je zanjo nastopati v obdobjih poslabšanja. Otečen obraz in izčrpanost ji pogosto otežujeta delo v modni industriji, kjer je videz izjemno pomemben.

Kljub temu poudarja, da ji je prav skozi trpljenje uspelo ceniti življenje in najti notranjo moč.

Njena borba traja že več kot deset let, sama pa je priznala, da je prestala stotine dni terapij in da so za njo leta nevidnega trpljenja.

V tej bitki ni sama

Bella Hadid ni edina znana osebnost, ki se sooča s to boleznijo. Nedavno je tudi pevec Justin Timberlake priznal, da mu je bila diagnosticirana limska borelioza.

Povedal je, da je nastope na zadnji turneji končal z velikimi težavami, nato je, da bi opozoril na bolezen, ki prizadene na tisoče ljudi, zgodbo delil z oboževalci.

Timberlake je dejal, da je bila diagnoza zanj šok, a sta mu vera in podpora družine pomagali, da je šel naprej.

»Življenje z boreliozo izčrpava telo in duha, a najpomembnejše je, da ne obupaš,« je poudaril estradnik.