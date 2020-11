Lepotica hrvaških korenin preteklost, Neymar je v odprti zvezi

Lepa, ki ima kubansko-hrvaške korenine je za brazilskega nogometašapretekost. 28-letnik naj bil že več mesecev v odprti zvezi s pevko. Atraktivno pevko naj bi spoznal na Instagramu in se začel z njo sestajati med pandemijo koronavirusa.Pevka je zaradi nogometaša pripotovala v Pariz, kjer je živela v njegovem hotelu, gostil pa naj bi jo celo na svojem domu in jo celo predstavil prijateljem. Skupno sta odpotovala v Brazilijo, a menda vse skupaj naj ne bi bilo preveč resno, saj je njuna veza odprtega tipa.Neymar so pred tem povezovali z Natalijo Barulich, ameriško manekenko kubanskih in hrvaških korenin, ki pa nikoli ni veze z nogometašem potrdila. Pred tem je bila pred tem dlje časa v zvezi s pevcem Malumo.»Ostali smo si blizu, med nama ni hude krvi, ni sovraštva, nič slabega. Skupaj nama je bilo lepo, a zdaj je čas, da se osredotočim nase in na svoj posel,« je po razhodu z Malumo dejala lepotica, ki oblikuje kopalke in gradi glasbeno kariero. Ob razhodu s pevcem je še dejala, da je ji je bilo težko, saj je bila žrtev mnogih pevčevih oboževalcev, ki so se na spletu spravljali nanjo in ji grozili s smrtjo.