Lepa princesa bo jeseni postala študentka

Nizozemska princesa Catharina-Amalia, ki je decembra dopolnila 18 let, jeseni začenja novo poglavje v svojem življenju. Postala bo namreč študentka, in to povsem običajna.

Jeseni bo doma le še najmlajša Ariane.

Kljub temu da bo Catharina-Amalia nekoč na prestolu nasledila očeta kralja Willema-Alexandra, bo med študijem na univerzi v Amsterdamu živela v povsem običajni najeti hiši s še nekaj sostanovalci. Najstnica se je odločila za študij politologije, psihologije, prava in ekonomije, ved, ki ji bodo prišle še kako prav, ko bo postala kraljica.

Najstarejša hči nizozemskega kralja in njegove žene kraljice Maxime si je po srednji šoli privoščila eno leto samo zase, kar je med kraljevimi ne le povsem običajno, ampak celo zaželeno. V tem času se namreč večina preizkusi v katerem od poklicev, ki jih zanimajo, se pridružijo dobrodelnim organizacijam ali potujejo po svetu.

V nizozemski kraljevi družini je v navadi še, da člani po zadnjem izpitu na srednji šoli dvignejo zastavo, kar je storila tudi Catharina-Amalia, posnetek pa so njeni ponosni starši delili z oboževalci na družabnem omrežju.

Živela bo v povsem običajni najeti hiši s še nekaj sostanovalci.

Catharina-Amalia se je odločila, da univerzitetno izobrazbo pridobi v domovini, njena mlajša sestra Alexia pa se je​ septembra lani vpisala na kolidž v Veliki Britaniji. UWC Atlantic v Walesu je sicer izjemno priljubljen med kraljevimi in otroki drugih pomembnežev, tako je Alexijina sošolka denimo španska princesa Leonor.

Kam se bo po srednji šoli odpravila najmlajša od treh kraljevih hčera, 15-letna princesa Ariane, še ni znano.