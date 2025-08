Lepa Brena je postala upokojenka

Ena najbolj priljubljenih pevk z območja nekdanje Jugoslavije se je vpisala med upokojence. Čeprav je Fahreta Živojinović, bolj znana kot Lepa Brena, za hrvaške medije povedla, da se ne počuti kot upokojenka ter da njen novi status ne pomeni konca glasbene kariere, pa se je le odločila, da se umakne iz vrst delovno aktivnih državljanov. Vso potrebno dokumentacijo je menda oddala že pred nekaj meseci, te dni pa je prejela odgovor, s katerim je tudi pravno in formalno postala upokojenka. Ne nazadnje si to pri svojih skoraj 65 letih tudi zasluži.

Oboževalcem, ki jih je seveda zaskrbelo, kaj bo z nastopi, sporoča, da bodo nastopi še naprej ostali »sestavni del njenega življenja«, da pa bo nekoliko umirila tempo ter si vzela več časa za zasebno življenje. »Že med pandemijo koronavirusa je spoznala, da ji zelo odgovarja bolj miren tempo življenja in da si želi več časa preživeti z možem Bobom. To obdobje je bilo mejnik in po njem se je odločila, da se postopoma umakne iz javnosti, zmanjša poslovne obveznosti in se bolj posveti sebi,« je vir blizu pevki povedal za srbski portal 24sedam.