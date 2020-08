Lepa Bar priznala utajo davkov

osebni arhiv Bar in Zippi se te dni ne smeji. FOTO: Osebni Arhiv

Ljubimkala z DiCapriem

Leto se je za svetlolasko začelo čudovito, saj je januarja povila tretjega otroka.

Sklenili dogovor s tožilstvom

9 milijonov evrov je zaslužila, a rodnemu Izraelu ni plačala niti centa davkov.

Sodišče v Tel Avivu je dolgotrajnemu postopku zoper izraelsko supermanekenkoin njeno mamozaradi utaje davkov naposled spisalo epilog.Svetlolasi lepotici, ki se je kot prva Izraelka zavihtela v revijo Sports Illustrated, se je s priznanjem krivde in dogovorom s tožilstvom sicer uspelo ogniti ječi in bo devet mesecev zgolj opravljala družbenokoristna dela, nasprotno pa bo morala njena mama, ki je tudi hčerina agentka, kot del kazni odsedeti 16 mesecev za zapahi. Poleg tega bosta seveda morali poplačati svoje davke, katerih znesek gre v milijone, ter še dodatnega 1,3 milijona evrov denarne globe.Izraelsko krasotico je tožilstvo obtožilo utaje davkov in posledičnega oškodovanja lastne države lansko leto, dejansko pa se je zgodba začela pisati že leta 2009, tistega leta, ko se je Bar prebila na čislano naslovnico revije Sports Illustrated, ki jo je tudi izstrelila v elito najbolj iskanih manekenk na svetu.Supermanekenskemu statusu so sledili fotografiranje in modne revije, ki so Refaelijevo povedle na vse konce sveta, že 2005. pa je omrežila tudi enega najbolj zaželenih (in izmuzljivih) hollywoodskih samcevin z njim ljubimkala približno pet let. Skratka, živela je na veliki nogi, lepota pa ji je med letoma 2009 in 2012 navrgla približno devet milijonov evrov. A njen domači Izrael od tega zajetnega zneska ni videl niti centa plačanih davkov. Zato ker je večino teh let preživela zunaj domovine, zatorej ji ni bilo treba prikazovati svojih dobičkov in zaslužka prijavljati izraelskim finančnim oblastem.Posebej je omenila svoje tedanje razmerje z DiCaprijem, a je v tem primeru sodišče razsodilo, da z igralskim težkokategronikom nista tvorila »družinske skupnosti«, zatorej za čas romance zne more uveljavljati ameriškega bivališča.Davkarija je danes 35-letno Bar vzela pod drobnogled že pred petimi leti. Ko je lani padla obtožnica, ji je tožilstvo med drugim očitalo, da za svoje stanovanje v izraelski prestolnici ni plačevala najemnine, četudi je tam živela, da je notranjemu oblikovalcu plačala tako, da mu je namesto plačila delala reklamo za njegov posel, v zameno za oglaševanje je dobila tudi avto – nič od omenjenega pa ni prijavila finančnim oblastem. Njeni mami so očitali, da je za slavno hčerko podpisovala pogodbe pod imeni drugih družinskih članov ter tako prikrila Barino dejansko stanje in kraj bivanja. Nadalje niti sama da ni plačevala davkov.Bar in Zippi sta očitno spoznali, da kazni ne bosta ušli, saj sta že pretekli mesec s tožilstvom sklenili dogovor. Zdaj je sodišče potegnilo črto pod zadevo z izrekom kazni. Bar devet mesecev dobrih del, njeni mami 16 mesecev zapora, poleg tega pa še poplačilo davkov in denarna kazen.