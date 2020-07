Lennonova vdova redko zapusti svoje stanovanje

Hčere ni videla 30 let

Yoko Ono ima iz prvega zakona s filmskim producentom Anthonyjem Coxom še hčer, 56-letno Kyoko. Ko je imela deklica komaj osem let, dve leti po ločitvi Onove in Coxa, jo je sodišče dodelilo očetu, ki je trdil, da Ono zanjo ni sposobna skrbeti, češ da ima težave z mamili. Spremenil ji je ime v Ruth Holman in jo odpeljal živet v kult, ki mu je pripadal. Yoko in John sta deklico dolga leta neuspešno iskala, z mamo sta se spet srečali šele leta 1998.

Živela 400 let

Yoko je po Lennonovi smrti ostala v New Yorku, v istem stanovanju z devetimi spalnicami, pred katerim je umrl John.

Dobrodelnica

Sean skrbi, da njen um ostaja oster, četudi njeno telo počasi usiha. Veliko se pogovarjata.

700

milijonov evrov naj bi znašalo njeno premoženje.

, sicer uspešna japonska umetnica ter zagrizena aktivistka, je svetovni javnosti postala znana zaradi razmerja z beatlom Johnom Lennonom. Spoznala sta se leta 1966 v eni od londonskih galerij, kjer je imela Yoko razstavo. Umetnica menda ni imela pojma, kdo je Lennon, čeprav je takrat z The Beatles že užival svetovno slavo, a jo je mož z okroglimi očali nemudoma pritegnil.Lennon je bil takrat poročen s Cynthio Powell Lennon, a Yoko se ni mogel upreti, kmalu se je ločil od Cynthie in poročil z Yoko in leta 1975 sta dobila sina Seana Lennona. Oba sta imela po enega otroka iz prejšnjih zvez. John pa ni imel veliko časa, da bi užival z mlajšim sinom, le pet let po njegovem rojstvu je namreč umrl pod streli oboževalca Marka Davida Chapmana.Yoko je po njegovi smrti ostala v New Yorku, v istem stanovanju z devetimi spalnicami, pred katerim je umrl John. Tam živi še danes in zadnja leta prostorno stanovanje menda le redko zapusti. Februarja je dopolnila 87 let in moči ji pešajo, je dejal njen tesni prijatelj Elliot Mintz. Na ulico ne zmore več brez invalidskega vozička, v katerem jo naokoli vozi v glavnem sin Sean, nadarjeni glasbenik, ki mu še vedno vsak teden trikrat pripravi večerjo, se z njim podruži in poklepeta.»Sean je njen najboljši prijatelj in skrbi, da njen um ostaja oster, četudi njeno telo usiha. Veliko se pogovarjata, saj imata zelo veliko skupnega. Njun odnos je res neverjeten,« je dodal Mintz, ki je prijateljico zaradi karantene nazadnje videl februarja na njeni rojstnodnevni zabavi, na kateri je bilo prek 30 povabljencev, in zanjo pravi, da je prav posebno bitje, za katero se zdi, da je pri svojih 87 živelo že 400 let.Yoko Ono, ki je odrasla v revščini in priznala, da njena družina pogosto ni imela česa dati v usta, je pozneje neverjetno obogatela in zdaj naj bi njeno premoženje znašalo nekaj manj kot 700 milijonov evrov. Seveda na stara leta ni pozabila na ljudi, ki potrebujejo pomoč, saj redno podarja denar dobrodelnim organizacijam.Nazadnje je pomagala tudi med izbruhom pandemije, ko je eni od bolnišnic v newyorški soseski Bronx podarila 245.000 evrov, 45.000 evrov pa organizaciji v soseski Upper West Side, ki je brezdomcem in tistim, ki si hrane niso mogli privoščiti, razdeljevala obroke.Mnogi so ji očitali, da bi si lahko pivoščila večje donacije glede na svoje premoženje, saj je mnogo zvezdnikov in drugih vplivnežev darovalo milijon in več, a umetnica se na očitke ni ozirala.