Lennonov morilec ostaja za zapahi

Čez štiri mesece se bo odvrtelo že 40 let, odkar je Mark David Chapman za vselej utišal genialnega glasbenika Johna Lennona. Od usodnega 8. decembra 1980 se je morilec za zapahi spremenil. Pokesal se je, razjeda ga sram ob njegovem nepojmljivem dejanju, in čeprav se zaveda, da si svobode ne zasluži, je znova zaprosil za pogojni izpust. Že enajstič. In že enajstič je doživel hladno prho ob zavrnitvi.Ko so Chapmanovi streli iz pištole pokosili pevca pred njegovim newyorškim stanovanjem na Manhattnu, in to vpričo žene Yoko Ono, hladnokrvni morilec svojega dejanja ni niti poskušal skriti. Počakal je na prizorišču zločina in ...