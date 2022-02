Legendarno lepotico je lepotni poseg trajno iznakazil

Bila je ena prvotnih ikonskih supermanekenk in muza pokojnega oblikovalca Karla Lagerfelda. Bila je tista diva modnih brvi, ki si je drznila izustiti, da za manj kot 10 tisočakov niti iz postelje ne vstane. »Nobena supermanekenka ni bila bolj super kot Linda,« se ji je s kar 11 naslovnicami na kultni modni reviji Vogue priklonila Anna Wintour​, ob teh pa je Linda Evangelista sijala in mamila še z okoli 700 naslovnic različnih revij. A če je bila debela tri desetletja tisti obraz, ki so ga fotografski objektivi najbolj ljubili, se je pred petimi leti udrla v zemljo. »Zaradi neuspelega lepotnega posega sem ostala trajno iznakažena,« je jeseni zbrala pogum in priznala, čemu se je iz ženske, ki je uživala v soju žarometov, spremenila v samotarko, ki se skriva pred vsemi. A če je že to terjalo obilo poguma, ga je zdaj zbrala še več in se, čeprav še sama sebe ne more več videti v ogledalu, postavila pred objektiv ter pokazala, kaj je nastalo iz nekdaj ene najlepših žensk. »Oboževala sem hojo po modnih brveh, zdaj pa me je groza misli, da bi srečala koga, ki ga poznam. A tako ne morem več živeti, ne morem se več v sramu skrivati, dovolj imam te bolečine.«

Karl Lagerfeld je v njej našel svojo muzo. FOTO: Elmo/x17online.com

Stranski učinek posega

Njena nekoliko eksotična lepota, brezhibna obraz in telo so bili tisti, ki so jo ustoličili kot eno najboljših supermanekenk vseh časov in ji nosili milijone. A čeprav je zaradi tega seveda morala paziti na prehrano in redno telovaditi, se je pred sedmimi leti odločila še za manj invazivno različico liposukcije, neoperativen poseg, pri katerem maščobne blazinice odstranijo z zamrzovanjem oblog pri nizkih temperaturah. Med avgustom 2015 in februarjem 2016 je opravila sedem tretmajev, a je nato že v roku treh mesecev začela opažati, da nadležne blazinice niso samo ne izginile, temveč so deli telesa, ki jih je želela oklestiti, začeli zatekati in se večati, na bradi, stegnih in območju prsi pa so se začele pojavljati zatrdline. »Sprva sem mislila, da sem jaz kaj naredila narobe, in sem poskušala težavo sama popraviti.« Začela je divje telovaditi in se držati stroge diete, »prišla sem do točke, ko nisem več jedla. Stradala sem. A sprememb ni bilo. Mislila sem, da se mi bo zmešalo.« V obupu se je obrnila na zdravnika, se razgalila in doživela močan udarec v trebuh. Postavil ji je namreč diagnozo paradoksalne maščobne hiperplazije, to je nadvse redek stranski učinek posega, pri katerem se maščobno tkivo ne skrči, ampak razširi. »Povedal mi je, da tega ne morem popraviti z nobeno dieto in z nobenim, še tako rigoroznim treningom.«

Na možnost stranskega učinka, ki prinese nasproten rezultat od želenih, je pri podjetju Zeltig Aesthetics Inc. menda niso opozorili. Potem ko se je po neuspelem kozmetičnem posegu znašla na točki brez vrnitve, so ji sicer ponudili brezplačno liposukcijo, a zgolj, če podpiše pogodbo o molčečnosti, v kar pa ni privolila in si je liposukcijo, s katero bi popravili iznakaženost, raje plačala iz lastnega žepa. Dvakrat je šla skozi operativen poseg, po čemer je nato morala še dva meseca nositi kompresijska oblačila, steznik in podpornik za brado, a, kot se je izkazalo kasneje, brez uspeha. Zatrdline so se vrnile. »Stanje se mi ni niti malce izboljšalo. Izbokline so vidne in trde. In to ni navadna, mehka maščoba, zato se, če pod obleko ne oblečem steznika, izbokline med hojo tako močno drgnejo druga ob drugo, da skoraj zakrvavim. Rok, denimo, sploh ne morem več spustiti ob telo. Takšne me noben modni oblikovalec več ne bo želel obleči.«

Lind a Evangelista je bila ob Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Claudii Schiffer in Kate Moss del elitne skupine manekenk, zaradi katerih je bil izraz supermanekenka sploh skovan.

Supermanekenke ni več

Iznakaženost ji ni zgolj na prafaktorje raztreščila samozavesti, uničila ji je tudi vir prihodka, zaradi obojega pa je proti Zeltic Aesthetics vložila tožbo, s katero zahteva 50-milijonsko odškodnino. »Ne gledam se več v ogledalo, odsev namreč nikakor ni več podoben meni. Svojega telesa ne prepoznam več. Supermanekenke Linde Evangeliste ni več.«

Spregovorila je v želji, da bi s svojo zgodbo pomagala komu, ki doživlja podobne muke zaradi spodletelega lepotnega posega, njenemu pogumu pa ploskajo lepotne kolegice. »Tvoja notranja moč, ki je tvoje bistvo, je ikonska. V tem te bomo vedno prepoznali,« ji je podporo pokazala Cindy Crawford, Naomi Campbell se je priklonila njenemu pogumu razkriti žalostno resnico, »ne morem si predstavljati, kaj si doživljala preteklih pet let. A sedaj si se osvobodila.« Helena Christensen pa je priznala, da ob branju njene izpovedi ni mogla zadržati solza, tako zaradi čustvenih in telesnih brazgotin, ki jih ji je izkušnja pustila, kot tudi zaradi zavedanja, da je tako dolgo trpela sama in v tišini.