Legendarni pevec zbolel za alzheimerjevo boleznijo

Legendarni ameriški glasbenikje razkril, da se bori z alzheimerjevo boleznijo. Simptomi so se pojavili že leta 2015, uradno pa so mu to bolezen diagnosticirali leto pozneje. Svojo zgodbo je 94-letni Tony razkril v pogovoru za revijo AARP, ob povezavi do članka pa na twitterju zapisal: »Življenje je darilo, četudi z alzheimerjem. Hvala ženiin moji družini za podporo.« Kljub bolezni ga nevrologi spodbujajo, naj se še naprej ukvarja z glasbo, saj to stimulira možgane in zavira razvoj bolezni.