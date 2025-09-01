HALID BEŠLIĆ

Legendarni pevec v bolnišnici, zaokrožil čustven posnetek, ki je mnoge spravil v jok (VIDEO)

Halid Bešlić se sooča z resnimi zdravstvenimi težavami. Po težavah z jetri naj bi mu odpovedovale tudi ledvice.
Fotografija: Halid Bešlić. FOTO: Mediaspeed
Halid Bešlić. FOTO: Mediaspeed

M. U.
01.09.2025 ob 09:14
01.09.2025 ob 09:14
M. U.
01.09.2025 ob 09:14
01.09.2025 ob 09:14

Pevec Halid Bešlić (71) se je zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja v zadnjem času zdravil v Univerzitetnem kliničnem centru v Sarajevu.

Halid Bešlić: V Sloveniji sem privilegiran

Novica je sprožila številne odzive na družbenih omrežjih, oboževalci pa mu pošiljajo besede podpore in spodbude v upanju, da bo iz boja z zdravstvenimi težavami znova izšel kot zmagovalec.

Pevec se sooča z resnimi zdravstvenimi težavami. Po težavah z jetri naj bi mu odpovedovale tudi ledvice.

Nekateri so mu celo posvetili zelo čustvena besedila. Še posebej je izstopal uporabnik TikToka s pesmijo, v katero je spretno vključil naslove pevčevih najbolj znanih uspešnic, posnetek pa je hitro postal viralen.

 

