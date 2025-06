Legendarni nogometaš razkril, da ga mika trenerski stolček – a le eden

Nekdanji kapetan angleške reprezentance in legenda Manchester Uniteda, David Beckham, je priznal, da ga v prihodnosti mika trenerska kariera – a le na enem specifičnem položaju: kot selektor Anglije.

Petdesetletni Beckham, ki se je po koncu igralske kariere leta 2013 podal v lastniške vode in danes kot solastnik vodi klub Inter Miami v ligi MLS, se je doslej izogibal trenerskim vlogam. Vendar zdaj pravi, da bi lahko čez desetletje prevzel vodenje reprezentance. »Edina služba, o kateri bi resno razmišljal, bi bila vodenje naše reprezentance,« je dejal nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda.

»Angleško reprezentanco bi lahko vodil čez deset let. Toliko časa bi si vzel. Nočem kar skočiti v to vlogo, ker menim, da bi bilo to nespoštljivo do trenerjev, ki so v tem poslu že dolgo in si zaslužijo to priložnost.«

Mladi David Beckham. FOTO: Profimedia

Beckham je razkril, da so mu pri angleški nogometni zvezi že pred leti, po svetovnem prvenstvu leta 2010, dali vedeti, da v njem vidijo potencialnega bodočega selektorja.

»Pravkar smo pristali po povratku s svetovnega prvenstva v Nemčiji – čeprav sem sam takrat izpustil turnir, ker sem si pri igranju za AC Milan strgal ahilovo tetivo. Na letalu mi je nekdo iz nogometne zveze rekel: 'Opravi trenerske licence, ker želimo, da prevzameš reprezentanco.'«

Lepa beseda za trenutnega selektorja

Čeprav za zdaj še ni začel s pridobivanjem najvišjih trenerskih licenc, Beckham verjame, da ima znanje in izkušnje, ki bi mu omogočile, da postane dober selektor.

Petdesetletni Beckham se je doslej izogibal trenerskim vlogam. FOTO: Toby Melville Reuters

Ob tem je pohvalil trenutnega selektorja Garetha Southgata, ki po njegovem mnenju s svojo preudarno in umirjeno filozofijo igre ter vodenja ustvarja izjemno povezanost v ekipi in z navijači.

»Všeč mi je, da je Gareth prišel skozi celoten sistem. Fantje mu zaupajo, cenijo njegov način dela in njegov umirjeni pristop. Znal je v težkih trenutkih ponovno pridobiti podporo naroda. Nedavno je prejel viteški naziv, kar si povsem zasluži – zaradi tega, kar je naredil za našo reprezentanco, naš narod in naše navijače.«

Čeprav vloge selektorja ne bo prevzel kmalu, pa so Beckhamove besede jasen znak, da ostaja tesno povezan z angleškim nogometom – in morda prihodnji strateg treh levov.