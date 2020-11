Legendarni Mustafa ljubil Slovenko, umrla mu je na rokah

Bila je njegova ljubezen

V nedeljo se je končala dolgoletna bitka enega najbolj znanih igralcev z območja nekdanje Jugoslavije je umrl zaradi raka na pljučih, star je bil 77 let.Nadarević se je rodil leta 1943 v Banjaluki, v današnjem BiH, večino svojega življenja pa je preživel v Zagrebu. Iz igre je diplomiral leta 1967 na zagrebški akademiji dramske umetnosti. Med drugim je igral tudi v filmih Čefurji raus! in Piran/Pirano ter televizijski seriji Nor, zmeden, normalen.Raka na pljučih so mu diagnosticirali v začetku leta. Leta 2012 se je poročil s slovensko kostumografinjo, s katero sta bila skupaj 20 let. Njuna ljubezenska zgodba je imela tragičen konec, saj je Slavica umrla manj kot dva meseca za tem, ko sta se 25. aprila, na njen 48. rojstni dan, poročila na intimni ceremoniji, ko sta že oba vedela, da so ji šteti dnevi. Nadarević o svojem zasebnem življenju ni veliko govoril, o Slavici pa je večkrat povedal, da ga je oplemenitila. Ta se je zadnjih deset let svojega življenja borila z rakom na prsih, z njo pa je bil do njenega zadnjega diha. Umrla mu je na rokah 7. junija.»Skrbite za mojega Muja,« naj bi bile njene zadnje besede v pogovoru s prijateljicami, ki so jo pogosto obiskovale v njenem stanovanju v Ljubljani. Spoznala sta se v zrelih letih, ko je imel on za seboj že dva zakona in tri otroke; iz prvega zakona je imel hčerko, iz drugega pa hčerin sina. Slavico je opisal kot svojo sorodno dušo. Med njenim bojem z zahrbtno boleznijo sta poskušala poleg konvencionalnih metode zdravljenja tudi alternativne, a je bila bolezen močnejša.Slavico so pokopali v njenem rojstnem mestu v krogu družine, njena smrt pa je Nadarevića močno prizadela. Njegovi prijatelji so tedaj povedali, da se prvih nekaj dni ni povsem zavedal, da je ni več, kadar pa je bil v družbi, je bil vedno žalosten. O Slavici ni nikoli govoril kot o svoji ženi, ampak kot o svoji ljubezni, ljubem, hrabrem in nadarjenem bitju, s katerim se odlično razume in s katerim želi preživeti ostanek svojega življenja.