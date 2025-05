Legendarni Lemmy je dobil spomenik

Petdeset let po tem, ko je bila ustanovljena angleška skupina Motörhead, glasbena senzacija, ki je premikala meje hitrosti, ostrine in glasnosti, so se častilci benda zgrnili v mestece Burslem. V kraju, ki šteje komaj kaj več kot 6000 prebivalcev, je namreč odraščal Ian Fraser Kilmister (1945–2015), bolj znan kot Lemmy, pevec, basist in motor Motörheadov.

Kipar Andy Edwards, letnik 1964, je skorajda Lemmyjev sokrajan; njuna rojstna kraja sta oddaljena kakšnih deset kilometrov, ležita približno uro vožnje južno od Manchestra. Lemmyja se je lotil, kot da bi šlo za klasičnega umetnika. Ko je mesil glino, ni uporabil nobenih modernističnih ali postmodernističnih prijemov.

Upodobljen je skrajno realistično.

Lemmy, ki je umrl decembra 2015 v starosti 70 let, le nekaj dni zatem, ko so mu diagnosticirali možganskega raka, je upodobljen skrajno realistično. Njegova drža spominja na kipe, ki upodabljajo velike državnike, podstavek, ki stoji sredi mestnega trga, bi bil težko bolj monumentalen. Andy Edwards je nanj napisal zgolj Lemmy, poskrbel pa je tudi za to, da je v podstavku niša za Lemmyjev pepel. Celo strune na njegovi bas kitari vzbujajo vtis pravih strun.

Lemmy, bas in glas skupine Motörhead, leta 2012 v ljubljanski Hali Tivoli. FOTO: Mavric Pivk

Edwardsov bronasti kip metalske legende ni prva upodobitev​ Lemmyja. Lemmyjev ekspresionistični kip, sestavljen iz kovinskih plošč, stoji v francoskem kraju Clisson, nedaleč od prizorišča metalskega festivala Hellfest. Naročniki kipa v Burslemu pa so dovolj dobro vedeli, kaj bodo dobili, če someščana Lemmyja upodobi Edwards. V njegovem opusu so bronasta kraljica Elizabeta II., boksarska legenda Mohamed Ali, Beatli, skupina Bee Gees, Bob Marley, ameriški borec za pravice delavcev in temnopoltih Frederick Douglass, nogometna legenda sir Alex Ferguson in številni drugi.

Odprtje so njegovi častilci pospremili z glasnim vzklikanjem in parado težkih motorjev. FOTO: Temilade Adelaja/Reuters

Edwards se je kiparskega posla vedno lotil na klasičen, realističen način. Leta 2014 je upodobil enega bolj ganljivih trenutkov prve svetovne vojne, ko so vojaki z obeh strani fronte sklenili božično premirje; bronasta vojaka si podajata roki, na tleh je nogometna žoga. Legenda pravi, da so vojaki med božičnim premirjem odigrali nogometno tekmo. Edwards je prodajal tudi številne bronaste makete, pomanjšane različice kipov, postavljenih na javnih prostorih.