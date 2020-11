Legendarni Kićo je bil tudi malo Slovenca

Pred Oliverjem



Kićo je bil tisti, ki naj bi prvotno zapel danes zimzeleno Skalinado. A je njegov producent ponudbo zavrnil, pesem pa je na splitskem festivalu nato odpel Oliver Dragojević.

Posnel je 25 studijskih albumov in 12 kompilacij.

14. mesto je osvojil na Evroviziji leta 1971.

Kolikokrat ste si v brezskrbnih poletnih dneh, verjetno kje na morju, na obali, prepevali romantično Zbog jedne divne crne žene, Plavušo ali Tri sladke reči? Ali pa katero z veliko slavonskega melosa, kot so skladbe Inati se Slavonijo ali pa Kad čujem tambure, s katerimi jeobogatil jugoslovansko glasbeno zakladnico? Legendarni slavonski glasbenik je posnel več kot 500 pesmi, od rockovskih in zimzelenih hitov hrvaške in jugoslovanske zabavne glasbe do narodnih napevov. Zato bo glasbeni velikan živel še naprej, čeprav je včeraj zjutraj umrl v 77. letu starosti.Živel je za glasbo in oder. In tudi v resnici nastopal skoraj do zadnjega, saj je še lani dejavno zaznamoval pol stoletja solistične glasbene kariere. Na sceni pa je še kakšno desetletje dlje, bil je namreč komaj osnovnošolec, ko je že veselo brenkal na tamburico, ki pa jo je pri 15 letih, ko ga je povsem očaral sproščeni in živahni rock'n'roll, zamenjal za kitaro. Prvi preboj mu je uspel z rockovsko skupino Dinamiti, ki jo je ustanovil leta 1964. Kićevo služenje vojaškega roka je pomenilo konec Dinamitov in nov začetek za pevca. S selitvijo v Zagreb je začel solistično pevsko pot, katere prvi pomembnejši mejnik je bila 1970. zmaga na festivalu v Opatiji s skladbo Više nećeš biti moja, leto pozneje pa je Jugoslavijo predstavljal na Evroviziji s pesmijo Tvoj dječak je tužan.»Spomnim se prvih festivalskih nastopov, ko sem se počutil čisto majhnega. Nastopal sem namreč z glasbenimi velikani, kot stain, ki sem ju neznansko spoštoval. To, da sem stal na istem odru, je bila zame ogromna čast,« se je spomnil solističnih začetkov. Pozneje je sodeloval zin drugiminajvečjimi glasbeniki in avtorji nekdanje Jugoslavije.Pred tremi leti je izdal zadnji album, kompilacijo Cvijet čežnje – Kićo Dalmaciji. Lani je proslavil 50 let solo kariere, letos avgusta pa je zaradi srčno-žilnih bolezni v zagrebški bolnišnici uspešno prestal operacijo srca. Zaradi zapletov sta sledili še dve, kar pa je bilo za oslabelega pevca preveč. Dali so ga v umetno komo in priključili na respirator. Potem ko se je zdelo, da se je njegovo zdravstveno stanje začelo izboljševati, pa je včeraj za vedno zaprl oči. Slabinac je bil tudi slovenske krvi, saj je bila njegova stara mati iz Spodnje Ložnice pri Slovenski Bistrici.