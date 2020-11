Legendarni James Bond v zadnjih letih trpel za demenco

Raznašal mleko in loščil krste

Bil je ponosen Škot, v polni škotski opravi pa je leta 2000 od britanske kraljice Elizabete II. tudi prejel viteški naziv. FOTO: Reuters

1962. je v kinematografe prišel prvi film o Jamesu Bondu.

Umaknil se je na Bahame

V mladih letih se je ukvarjal z bodibildingom, kar ga je tudi poneslo v igralske vode. FOTO: Profimedia

Ime mi je Bond ... James Bond.« Dovolj je bilo teh šest preprostih besed, ki jih je prvič izgovoril leta 1962, da jespremenil ne le kolesje svoje usode, pač pa tudi filme o tajnem agentu 007 utiril na pot ene najpomembnejših filmskih franšiz vseh časov. A čeprav bo škotski igralec v mislih mnogih vselej edini pravi James Bond, je s slovesom od svojega najznamenitejšega lika leta 1983 nato še desetletja dokazoval, da je izjemen igralec. Vedno znova in znova, ne glede na filmski žanr. »Njegov šarm, ki ga je izžareval na filmskem platnu, bi lahko merili v megavatih. Bil je resnično eden filmskih velikanov,« se je od škotskega zvezdnika, ki je v večni spanec zdrsnil v svojem 91. letu, poslovil, ta je pozneje prevzel Bondovo štafetno palico. Njegove besede slovesa pa so le prve iz morja sožalnih čestitk ob vesti o Conneryjevi smrti.Njegov najslovitejši filmski alter ego je bil uglajen, izobražen, četudi niti polikan smoking ni mogel povsem zakriti njegove prvinskosti. A četudi morda noben Bond – tako je prepričana vsaj večina ljubiteljev bondovske franšize – ni tako dobro nosil smokinga in s tolikšno lahkoto in eleganco upravičeval licence za ubijanje kot Connery, zvezdnik ne bi mogel izvirati iz bolj drugačnega okolja kot njegov filmski agent. Odraščal je namreč v revščini Edinburga, šolo obesil na klin že pri 13 letih, za najosnovnejše pa služil z vsem, kar mu je prišlo pod roke. Bil je zidar, raznašalec mleka, voznik tovornjaka, za nekaj zelencev je celo loščil krste. Nato pa je pri 23 letih verjetno sprejel svojo najpametnejšo odločitev, ko se je pri kolebanju med igro in profesionalnim nogometom odločil za prvo.Pisal se je začetek 60. let prejšnjega stoletja. Connery v svetu filma še ni bil poznano ime, za sabo je imel komaj peščico vlog, nobene pomembnejše, ko se je v baru srečal s producentomain, četudi škotski igralec ni bil visoko na spisku njunih izbir za film Dr. No. Ob koncu kratkega srečanja, za katero se je zdelo, da ni obrodilo sadov, je Sean prav nič teatralno vstal od mize, se poslovil in odkorakal proč. Brez drame, brez leporečenja, skorajda nekoliko odrezavo in brezbrižno. Kar je bil trenutek, ki je spremenil vse. »To je on. To je Bond. Natanko tako bi Bond odkorakal proč,« sta producenta v tistem trenutku vedela, da sta našla svojega igralca. Nista namreč iskala nekoga, ki bi znal Bonda odigrati, pač pa nekoga, ki bi izžareval njegovo esenco. In imela sta prav.Že prvi film je bil velikanski hit, kar se je odrazilo tudi na polnih blagajnah, Connery pa je nato odigral še v šestih iz bondijade. »Bil je in bo vedno ostal prvotni James Bond, katerega neizbrisni vstop v zgodovino kinematografije se je začel, ko je izrekel nepozabne besede Ime mi je Bond ... James Bond,« sta se od zvezdnika poslovila globoko užaloščena producenta franšizein, prepričana, da filmi nikoli ne bi dosegli tolikšnega uspeha, že kultnega statusa, če ne bi bilo Conneryja. Čeprav je njegov filmski opus precej obsežnejši in bolj raznolik, saj je v svoji več desetletij dolgi karieri nanizal več kot 90 različnih vlog. Med temi velja izpostaviti filme Marnie, Umor na Orient ekspresu, Ime rože, Indiana Jones in Zadnji križarski pohod, Vzhajajoče sonce, Lov na Rdeči oktober in Družba pravih gospodov, vloga irskega policaja v filmu Nedotakljivi pa mu je prinesla celo oskarja za najboljšo stransko vlogo.Zvezdnik je mirno umrl v krogu najbližjih na svojem domu na Bahamih, kamor se je pred skoraj desetletjem umaknil pred medijskimi žarometi. »Umrl je v spanju. Zgolj mirno je spolzel stran, kar bi si tudi želel. Ves čas sem bila ob njem,« je povedala njegova ženain dodala, da je demenca od njenega ljubljenega že terjala svoj davek. Pokopali ga bodo v ožjem družinskem krogu, ko se bo umiril pandemični kaos, pa bodo za zvezdnika, ki ni bil nič manj od škotskega nacionalnega zaklada, organizirali spominsko slovesnost.