Legendarni igralec podobo žene prekril s tatujem svojega psa (FOTO)

Njun zakon je veljal za enega trdnejših v Hollywoodu. Petindvajset skupnih let je za zvezdniške standarde namreč že skoraj večnost, povrhu vsega pa so njuni ljubezenski izlivi na instagramu na vsakoletno obletnico postali že tradicija.

A očitno je vsega lepega enkrat konec, zdi se namreč, da je ljubezni Sylvestra Stallona in Jennifer Flavin potekel rok trajanja ali da se je ta znašla najmanj na težki preizkušnji. Tako govori vsaj igralčev najnovejši tatu na njegovem nabitem bicepsu, kjer je še nedavno nosil v kožo odtisnjen dokaz svoje ljubezni, podobo Jennifer, a ga zdaj na tem istem mestu krasi podoba bulmastifa Butkusa, njegovega zvestega psa iz filmov o Rockyju.

Obletnico poroke sta vselej zaznamovala z ljubezenskimi izlivi po družabnih omrežjih, nazadnje maja letos. FOTO: Osebni Arhiv

Maja sta slavila četrt stoletja ljubezni. Še na začetku tega meseca je Sly vselej, ko je zavihal rokav majice, vsemu svetu pokazal, koga ljubi. Tako je bilo vsaj do 16. avgusta, ko je hollywoodski mišičnjak nastavil roko umetniku tetovaž Zachu Perezu. Ob vstopu v njegov studio je bila tetovaža Jennifer še tu, ko je Zach končal svoje delo, pa je na njenem mestu v oči bodla podoba Butkusa.

»Gospod Stallone je želel osvežiti tetovažo Jenniferine podobe, a je bil rezultat nezadovoljiv in, žal, nepopravljiv. Prvotno sliko je zato moral prekriti s sliko svojega psa iz filma,« je dejal zvezdnikov predstavnik in še dodal, da Sylvester ljubi svojo družino, s katero trenutno snema resničnostno oddajo Stallonovi. Tej razlagi bi morda šlo verjeti, a so se vseeno začeli vrteti mlini govoric. Tudi ker je tetovator s svojega profila na instagramu odstranil fotografije svoje umetnine na Stallonovem bicepsu, ko se so nanj začela zgrinjati vprašanja, kaj tiči za tako drastično spremembo. Svoje pa je dodala še Jennifer, ko je na instagramu objavila fotografijo s hčerkami (in brez moža!) in jo podpisala z besedami: »Nič drugega ni pomembno. Me štiri za vedno.«

Za zvrhano mero je ljubljenemu nehala slediti na instagramu, kar je v sodobnem svetu vzporednih življenj na spletu kričeč znak, da v nekem odnosu škriplje.

»Me štiri za vedno. Le to je pomembno,« je čivknila Jennifer. FOTO: Osebni Arhiv

Kaj in ali je med Stallonovima šlo kaj narobe, bo verjetno prej ali slej pricurljalo na plan. V vsakem primeru sta s srebrno obletnico vsem dokazala zmoto vsem tistim, ki so jima ob poroki leta 1997 napovedovali hitro ločitev. Predvsem ker začetek njune ljubezenske zgodbe ni spominjal na romantično pravljico in ker se je Sylvestra tedaj še držal sloves precejšnjega ženskarja. V bežno romanco sta se namreč prvič zapletla leta 1988, ko je po vodi splaval igralčev drugi zakon z Brigitte Nielsen.

A namesto da bi se iz tega nato kaj razvilo, je filmski hrust od Jennifer skočil v posteljo z Janice Dickenson, skrajno strahopetno pa je tedaj dal Jennifer košarico kar v pismu, ki ji ga je poslal s priporočeno pošto. Burni romanci z Dickensovo je sledila zaroka z Angie Everhart, a ju ni nikoli privedla tudi do oltarja. Namesto tega sta jo razdrla, Sly pa se je vrnil v Jenniferin objem. Tedaj za vselej.

1997. sta si obljubila večnost. To je bil za igralca že tretji sprehod pred oltar.

»Nisem naivna glede tega, kaj se morda dogaja, ko me ni poleg. Je odrasel moški, ki ga ne morem spremeniti. Vseeno pa ni prevarantski pes, ki bi varal kot po tekočem traku. Skupaj sva pet noči na teden, zato ne vem, kje bi sploh našel čas za nezvestobo,« je pred poroko dejala 22 let mlajša Flavinova, ki je s 25 leti zakona, v katerem so se jima rodile tri hčerke, nato vsem nejevernim Tomažem pokazala, da je tudi Sly lahko ljubeč mož in dober oče. Čeprav morda ne za vedno.