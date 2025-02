To so prvi odzivi na smrt hollywoodske legende

Z dvema oskarjema nagrajeni igralec 95-letni Gene Hackman in njegova žena 63-letna Betsy Arakawa sta bila najdena mrtva na njunem domu, piše Daily Mail.

Šerif okrožja Santa Fe, Adan Mendoza, je po polnoči potrdil, da sta legendarni igralec in klasična pianistka skupaj s svojim psom žal preminula, v pogovoru za lokalne medije je še pojasnil, da ni bilo znakov kaznivega dejanja, prav tako pa niso razkrili vzroka in natančnega časa smrti para.

Bogata kariera

Kariera Hackmana je trajala več kot 60 let, v tem času je prejel številna priznanja, vključno oskarja za najboljšega igralca leta 1972 za vlogo v filmu The French Connection in za vlogo v filmu Unforgiven.

Nagrajen je bil še z dvema nagradama BAFTA, štirimi zlatimi globusi ter drugimi priznanji.

Gene je bil rojen leta 1930 in pri 16-ih se je potem, ko se je zlagal o starosti, pridružil vojski, po štirih letih služenja se je posvetil igranju in v lokalnem gledališču Pasadena Playhouse spoznal prijatelja Dustina Hoffmana.

FOTO: Profimedia

Njegova vloga v broadwayski predstavi Any Wednesday leta 1964 ga je izstrelila med zvezde, hitro je podpisal pogodbo za film Lilith. Nato je v poznih 60-ih nastopil v filmu Bonnie and Clyde, kar mu je prineslo prvo nominacijo za oskarja.

Še eno nominacijo je prejel nekaj let kasneje za vlogo v filmu I Never Sang for My Father.

Njegov zadnji film komedija Welcome To Mooseport je v kina prišla leta 2004, leta 2008 je povedal: »Nisem organiziral tiskovne konference, da bi napovedal upokojitev, vendar ja, ne bom več igral. Resnično tega ne želim početi več.«

Gene in Betsy, klasična pianistka, sta bila poročena od leta 1991, vendar sta se večinoma izogibala javnosti.

Prvi odzivi na smrt legende

Režiser William Friedkin, ki je s Hackmanom sodeloval pri filmu The French Connection, je izrazil globoko žalost ob njegovi smrti. Poudaril je Hackmanovo izjemno igralsko sposobnost in prispevek k filmski industriji.

Igralec Burt Reynolds je delil anekdote o Hackmanovem značaju in povedal. da čeprav je bil Hackman včasih trd in neposreden, je bil v osnovi dober človek.

Igralec Mel Brooks je spomnil na Hackmanovo sodelovanje pri filmu Young Frankenstein iz leta 1974, kjer je Hackman odigral vlogo slepega hermita. Brooks je izrazil hvaležnost za Hackmanovo pripravljenost sodelovati v manjših vlogah in prispevati k uspehu filma.

Vse te izjave kažejo na globoko spoštovanje in občudovanje, ki so ga imeli Hackmanovi sodelavci do njega, tako kot umetnika kot človeka.