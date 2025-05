Legendarni igralec brez olepševanja komentiral to, da je njegova hči transspolna (FOTO)

Na spletu je završalo zaradi odziva Roberta De Nira, ki je komentiral novico, da je njegov sin v resnici hčer.

29-letna Airyn, ki jo ima De Niro z bivšo partnerico Toukie Smith, je v intervjuju razkrila, da je novembra 2024 začela hormonsko terapijo in da vstopa v svojo pravo identiteto.

Slavni igralec je o tem povedal: »Aarona sem imel rad kot sina, Airyn imam rad kot hčerko. Ne razumem, zakaj bi bilo to nekaj posebnega. Rad imam vse svoje otroke,« je dejal in sprožil val odobravanja za tako neomajen izraz ljubezni. Kot pravi eden od spletnih komentarjev: »Če ima lahko 81-letni Italijan v srcu ljubezen in sprejemanje, ju lahko imate tudi vi.«

Airyn je o svoji poti razkrila, da »obstaja razlika med tem, da si viden, in tem, da si zares opažen. Bila sem vidna. Nisem pa imela občutka, da me kdo zares vidi,« je povedala. Navdih so ji bile trans ženske, ki so se odprto izpostavile na družbenih omrežjih in delile svojo uspešno pot: »Pomislila sem: mogoče pa zame še ni prepozno. Mogoče lahko tudi jaz začnem.«

29-letnica ima brata dvojčka Juliana, a je do zdaj živela zelo zasebno življenje. Čeprav o svojem slavnem očetu ni veliko govorila, je poudarila, da je hvaležna za dokaj običajno otroštvo: »Nisem hodila na premiere ali poslovna srečanja z očetom in nisem imela stranske vloge v nobenem njegovem filmu. Zelo mu je bilo pomembno, da si ustvarimo svojo pot. Če bom dosegla uspeh, bodo zasluge za to le moje. Očeta in mamo cenim, ker sta me držala stran od žarometov – želela sta, da imam čim bolj običajno otroštvo.«

Robert De Niro in Airyna mama, Toukie Smith. FOTO: Profimedia

»Žalostno, da podpora starša sploh postane novica«

Po objavi intervjuja so številni uporabniki družbenih omrežij izrazili navdušenje nad Airynino iskrenostjo – še bolj pa nad brezkompromisnim odzivom njenega slavnega očeta.

Airyn De Niro, 29-letna hčerka Roberta De Nira. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

De Niro ima sicer sedem otrok, starih od dve do 57 let. Znano je tudi, da igralec že vrsto let javno kritizira Donalda Trumpa in se pogosto postavi na »pravo stran zgodovine« v družbenopolitičnih temah.

Na družbenih omrežjih so številni zapisali, da je prav žalostno, da preprost izraz brezpogojne ljubezni in podpore starša sploh postane novica. A v času, ko trans skupnost, tudi v letu 2025, doživlja vse več pritiskov in napadov, je igralčev odziv dragocen dokaz, da je res tako preprosto biti dober človek.