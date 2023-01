Legendarnemu igralcu življenje rešil aspirin

Bližnje srečanje s smrtjo te predrami. Prisili te, da z nekoliko distance pogledaš na svoje življenje in oceniš, kaj je resnično pomembno, kaj nepotreben balast. V luči tega je Antonio Banderas, ki je pred šestimi leti za las ušel smrti, prepričan, da je bil srčni napad najboljše, kar se mu je kdaj zgodilo. »Bilo je, kot bi si nataknil očala in prvič videl, kaj resnično šteje,« je dejal igralec, ki je na novo začel ceniti tudi igro. »Od tedaj v igri iščem le še užitek. Le to šteje, ko sprejmem vlogo. Za vse drugo mi ni več mar.«

Z aspirinom mu je življenje rešila srčna izbranka Nicole Kimpel. FOTO: Jon Nazca/Reuters

Januarja 2017 je imel velikansko srečo. V glavi je namreč čutil pritisk, glavobola se nikakor ni mogel rešiti, vse, kar je njegovo tedanje dekle Nicole Kimpel našlo, pa je bil aspirin. »Pri roki je imela le aspirin, mislim celo, da najmočnejšo petmiligramsko tableto. Naslednje jutro, ko so se mi pojavili simptomi srčnega napada, mi je eno teh tablet porinila pod jezik. S tem mi je rešila življenje,« je dejal Banderas in pripomnil, da je dobil še eno priložnost za življenje. Kar je sklenil izkoristiti. »Mislil sem, da bom umrl. Zaradi tega sem začel drugače gledati na življenje, ga razumeti na globlji ravni. Spoznal sem, da avto in podobne materialne reči niso pomembni. Vso pozornost sem preusmeril v družino, prijatelje, na svoje okrevanje. Spet sem se spomnil, čemu sem postal igralec in kaj pri tem ljubim. In odločil sem se, da bom izbiral filme po tem ključu.«

Eden izmed likov, ki jih ljubi in mu očitno prinesejo zadoščenje in zadovoljstvo, saj se k njemu venomer vrača, je Obuti maček. Temu je hollywoodski zvezdnik prvič posodil glas že pred skoraj dvema desetletjema, ko je kot navihani mačkon delal družbo dobrodušnemu ogru Shreku. Nato pa je mačku v škornjih z izrazitim španskim naglasom še nekajkrat posodil glas, tako v nadaljevanjih Shreka kot v animiranih celovečercih z Obutim mačkonom kot osrednjim in naslovnim likom. Nazadnje lani v filmu Obuti maček: Poslednja želja, v katerem se tudi njegov animirani filmski alter ego sreča z lastno minljivostjo – izmed pregovornih devetih mačjih življenj mu je namreč ostalo le še zadnje, deveto. »Z vlogo sem se povezal tudi na osebni ravni,« je dejal zvezdnik, ki se je prav ob mačkonu spet spomnil na darilo druge priložnosti, ki mu jo je dal srčni napad.