FILMSKI VELIKAN

»Sedem let groze in pekla«: legendarnemu igralcu bodo sodili zaradi domnevnega posilstva (FOTO)

Gerard Depardieu se bo moral zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada na igralko Charlotte Arnould leta 2018, zagovarjati.
Fotografija: Gerard Depardieu. FOTO: Dimitar Dilkoff Afp
Odpri galerijo
Gerard Depardieu. FOTO: Dimitar Dilkoff Afp

STA, M. U.
02.09.2025 ob 18:49
02.09.2025 ob 19:37
STA, M. U.
02.09.2025 ob 18:49
02.09.2025 ob 19:37

Francoska preiskovalna sodnica je odredila sodni proces zoper slavnega filmskega igralca Gerarda Depardieuja zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada na igralko Charlotte Arnould leta 2018, so potrdili viri, ki so blizu primeru.

Datum sojenja še ni določen

Depardieu je v preteklosti obtožbe posilstva in spolnega napada na Arnould odločno zavrnil in vztrajal, da je bil njun odnos sporazumen.

»Sedem let kasneje, sedem let groze in pekla (...) Menim, da težko dojamem, kako ogromno je to. Odleglo mi je,« je v odzivu povedala Arnouldova, ki je tožbo proti igralcu vložila leta 2018.

Očitki o spolnem nasilju so nepovratno omadeževali ugled igralca, ki je dolga desetletja veljal za velikana francoskega filma. Da jih je zlorabil, ga je obtožilo več kot 12 žensk.

Gerard Depardieu je sicer zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah.

Primer so sprva zavrgli zaradi nezadostnih dokazov, a je Arnould vložila civilno tožbo, kar je pripeljalo do začetka sodne preiskave poleti 2020.

Njena odvetnica Carine Durrieu-Diebolt je potrdila, da je bila sprejeta odločitev o sodnem procesu proti 76-letnemu Depardieuju, ki je obtožen napada in posilstva Arnould v dveh primerih na svojem pariškem domu avgusta 2018.

Charlotte Arnould. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Charlotte Arnould. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

image_alt
Francoskega igralca Gérarda Depardieua spoznali za krivega spolnega napada

Sodnica je odločitev sprejela nekaj mesecev potem, ko je pariško sodišče Depardieuja maja letos v ločenem primeru zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma leta 2021 obsodilo na 18 mesecev pogojne kazni. Sodišče je takrat tudi odredilo vpis igralca v register spolnih prestopnikov. Depardieu se je na sodbo pritožil.

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

posilstvo Gerard Depardieu spolno nadlegovanje sojenje sodišče charlotte arnould

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Janšev Žan Mahnič »gentlemansko pristal«, Faila Pašić umaknila tožbo
Jasna Kuljaj razkrila resnico o Sašu Hribarju (VIDEO)
36-letni irski pohodnik se je odpravil na Triglav. Ni se končalo dobro (FOTO)
Znani Slovenec s tiralice za gradnjo luksuzne soseske na Viču izdal za 35 milijonov evrov obveznic

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.