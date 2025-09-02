»Sedem let groze in pekla«: legendarnemu igralcu bodo sodili zaradi domnevnega posilstva (FOTO)

Francoska preiskovalna sodnica je odredila sodni proces zoper slavnega filmskega igralca Gerarda Depardieuja zaradi domnevnega posilstva in spolnega napada na igralko Charlotte Arnould leta 2018, so potrdili viri, ki so blizu primeru.

Datum sojenja še ni določen

Depardieu je v preteklosti obtožbe posilstva in spolnega napada na Arnould odločno zavrnil in vztrajal, da je bil njun odnos sporazumen.

»Sedem let kasneje, sedem let groze in pekla (...) Menim, da težko dojamem, kako ogromno je to. Odleglo mi je,« je v odzivu povedala Arnouldova, ki je tožbo proti igralcu vložila leta 2018.

Očitki o spolnem nasilju so nepovratno omadeževali ugled igralca, ki je dolga desetletja veljal za velikana francoskega filma. Da jih je zlorabil, ga je obtožilo več kot 12 žensk. Gerard Depardieu je sicer zaigral v več kot 200 filmih in televizijskih serijah.

Primer so sprva zavrgli zaradi nezadostnih dokazov, a je Arnould vložila civilno tožbo, kar je pripeljalo do začetka sodne preiskave poleti 2020.

Njena odvetnica Carine Durrieu-Diebolt je potrdila, da je bila sprejeta odločitev o sodnem procesu proti 76-letnemu Depardieuju, ki je obtožen napada in posilstva Arnould v dveh primerih na svojem pariškem domu avgusta 2018.

Charlotte Arnould. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Sodnica je odločitev sprejela nekaj mesecev potem, ko je pariško sodišče Depardieuja maja letos v ločenem primeru zaradi spolnega napada na dve ženski med snemanjem filma leta 2021 obsodilo na 18 mesecev pogojne kazni. Sodišče je takrat tudi odredilo vpis igralca v register spolnih prestopnikov. Depardieu se je na sodbo pritožil.