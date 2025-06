Legendarna teniška igralka se boji, da ji bo Trump storil to

Legendarna tenisačica Martina Navratilova že pol stoletja ima ameriški potni list in državljanstvo, vendar bi se to lahko zdaj spremenilo. Razlog za to so napovedane spremembe, ki jih je napovedal predsednik Donald Trump, zaradi katerih je Navratilova zdaj v strahu, da bi jo lahko deportirali.

Trumpova kampanja proti priseljencem, ki jo je sam izpostavil kot projekt, na katerem delajo že več mesecev, je sprožila zaskrbljenost. Dejstvo, da je bila Navratilova ena najostrejših kritičark Trumpa – ne le med zadnjimi volitvami, ampak tudi med njegovim prejšnjim mandatom – bi po mnenju nekaterih lahko bilo dovolj, da se ji administracija maščuje zaradi njenega stališča.

»Trenutno je vse tako nepredvidljivo in to me najbolj skrbi. Ljudje hodijo kot po jajcih, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo. Nisem lojalna Donaldu Trumpu. Če bi danes bila v isti situaciji kot leta 1975, ko sem morala izbrati, kje bom živela, to zagotovo ne bi bile ZDA, ker to trenutno ni demokracija,« je povedala nekdanja tenisačica, znana po številnih kontroverznih izjavah.

Množični protesti

Trumpove napovedi so sprožile množične proteste v okoljih z največ priseljenci – predvsem v Kaliforniji, New Yorku, Philadelphii in Teksasu – spopad pa se je že začel. Nekateri so že bili aretirani zaradi kršitev »priseljenske politike«, pričakuje pa se, da se bo boj nadaljeval vse do konca njegovega predsedniškega mandata. Po poročilih naj bi bilo doslej deportiranih že okoli dvesto tisoč ljudi.

Martina Navratilova, sicer rojena v nekdanji Češkoslovaški, se je ob selitvi v ZDA odpovedala češkemu državljanstvu. Leta 2008 pa je znova pridobila češko državljanstvo, čeprav še vedno živi v Združenih državah Amerike, poroča Slobodna Dalmacija.

