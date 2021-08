Legendarna smučarka bo spet menjala pleničke

Se še spomnite, neverjetne alpske smučarke iz Združenih držav Amerike, ki je bila ena izmed najhujših tekmic tudi naše, še vedno najboljše smučarke vseh časovJulia Mancuso, zdaj Mancuso, je bila vedno najboljša, ko je bilo to najbolj potrebno, torej na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. V štirih nastopih na olimpijskih igrah je osvojila naslov olimpijske prvakinje v veleslalomu leta 2006, srebrni medalji v smuku in kombinaciji leta 2010 ter bronasto medaljo v kombinaciji leta 2014.Kot je počela v svoji športni karieri, počne tudi v zasebnem življenju. Najboljša, ko je to potrebno. Tokrat je bilo treba na svet spraviti drugega sina. Ker je imela precej slabe izkušnje od prvega poroda, sama jih je opisala kot izredno travmatični carski rez, se je tokrat odločila, da se bolje pripravi in izobrazi pred prihodom novega družinskega člana. Želela je roditi na povsem naraven način, in to doma. Seveda ob pomoči izkušenih babic. Načrt se ji je srečno izšel. Postala je srečna mamica drugemu sinu, ki sta ga z možem poimenovala. Rodil se je 20. avgusta, zdaj pa je ponosna Julia objavila nekaj fotografij.Julia je ostala aktivna vse do konca. Še nekaj dni pred porodom je deskala. Poglejte fotografije.