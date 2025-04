Legendarna skupina po skoraj trideset letih odpustila bobnarja: »Ne morem peti na to«

Slovita britanska rock skupina The Who je potrdila, da je odpustila bobnarja Zaka Starkeyja, ki je bil 29 let gostujoči član skupine. Sin beatla Ringa Starra je bil odpuščen po sporu s pevcem Rogerjem Daltreyjem, o katerem se je začelo pisati v času nedavnih nastopov The Who v londonski dvorani Royal Albert Hall.

»Skupina se je po seriji koncertov v Royal Albert Hallu kolektivno odločila, da se loči od Zaka,« je zapisal njihov predstavnik. »Do njega gojijo le občudovanje in mu želijo vse najboljše v prihodnosti.« Toda britanski tabloid Daily Mirror je navajal svoj dobro obveščeni vir, ki da je povedal, da je bil razhod »milo rečeno nekoliko žolčen«. Daltrey se je menda pritoževal nad Starkeyjevim pretiravanjem med enim od koncertov v Albert Hallu in občinstvu dejal: »Da bi zapel to pesem, moram slišati ton glasbe, pa je ne morem. Vse, kar imam, so bobni, ki igrajo bum, bum, bum. Ne morem peti na to. Žal mi je, družba.«

Pevec skupine The Who Roger Daltrey (levo, v družbi kitarista Peta Townshenda) ni bil zadovoljen z Zakovim bobnanjem. FOTO: Bradley Kanaris/Getty Images

Starkeyjeva objava na Instagramu je nakazovala, da je vedel za odločitev, še preden je bila javno objavljena. Devetinpetdesetletni glasbenik, ki je bobnal za The Who od njihove vrnitve na sceno leta 1996, je 13. aprila na svojem profilu objavil zapis, poln namigov, v katerem je med drugim pisalo: »Danes sem slišal, da je Roger Daltrey, glavni pevec in tekstopisec skupine, nezadovoljen z nastopom bobnarja Zaka in da je vložil uradno obtožbo zaradi pretiravanja in da bo 'zaknil' bobnarja.« (Šlo je za besedno igro, saj se Zak izgovori enako kot sack, kar pomeni odpustitev.)

Nekatera poročila s koncertov so govorila o tem, da se je Starkeyjev slog igranja opazno spremenil, potem ko se mu je januarja v nogi pojavil krvni strdek, zaradi česar je moral odpovedati nastop s skupino Mantra Of The Cosmos.