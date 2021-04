Legenda dela 12 ur na dan, da bivša lahko na veliko zapravlja

Odvisna od dragih oblek in diamantnih prstanov

Robert De Niro. FOTO: Henry Nicholls, Reuters

Igralecpreživlja težke čase. Tako je njegova odvetnicarazkrila, da je brez denarja in mora sprejeti vse vloge, ki mu jih ponudijo. Poleg tega snema oglase za bančne kartice in avtomobile in po besedah odvetnice dela 12 ur na dan.Razlog je draga in mučna ločitev od, pripadnice visoke družbe, s katero je bil De Niro poročen do leta 2018. Ta je menda odvisna od oblek modne oblikovalkein diamantnih prstanov. Odvetnica je sodniku na eni od ločitvenih obravnav dejala, da je igralec star 77 let in da ni prav, da mora delati s tako peklenskim ritmom. 'Odvisnica' je namreč po predporočni pogodbi upravičena do milijona dolarjev letno, vse dokler on na leto zasluži 15 milijonov zelencev.Sicer je igralec v bogati 50-letni karieri zaslužil več kot 350 milijonov dolarjev, a ta denar je po besedah odvetnice skorajda izpuhtel. Poleg tega je zaradi posla z restavracijami imel težave z davkarijo, svoje pa je dodala še epidemija koronavirusa.