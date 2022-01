Le šest dni po smrti televizijskega voditelja umrl še njegov dvojček Igor

V zadnjih dneh prejšnjega leta je v 73. letu starosti za posledicami covida umrl francoski televizijski zvezdnik Grichka Bogdanoff. Zdaj pa se je za vedno poslovil še drugi dvojček Igor. Točnega vzroka niso razkrili, je bil pa tudi on hospitaliziran zaradi covida 19. Umrl je sicer doma.

Dvojčka Grichka in Igor sta bila znana po svojih ekscentričnih osebnostih in številnih lepotnih operacijah, s katerimi sta si mošno spremenila videz. Nazadnje so ju Francozi spremljali v šovu The Masked Singer.