Namesto Melanie ameriška prva dama igralka? »Lahko bi šla na zmenek z Donaldom Trumpom«

Le kakšno bi bilo danes življenje 79-letnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, če bi se britanska igralka Emma Thompson leta 1998 odzvala na njegovo prav posebno povabilo? »Lahko bi šla na zmenek z Donaldom Trumpom in potem bi imela zgodbo za povedati. Lahko bi spremenila tok ameriške zgodovine,« se je v petek, po prejemu nagrade za karierne dosežke na filmskem festivalu v švicarskem mestu Locarno, pošalila igralka.

Emma Thompson se danes šali, ko se spominja telefonskega pogovora s Trumpom. FOTO: Profimedia

Na koncu izbral Slovenko

Trumpov klic je prejela ravno na dan, ko je bila dokončno potrjena njena ločitev od tedanjega moža. »Mislila sem, da gre za šalo,« je dodala po poročanju The Telegrapha. Bila je na snemanju komedije Prave barve (Primary Colors), ki, zanimivo, govori o ameriški predsedniški kampanji in v kateri so poleg nje zaigrale še takratne največje hollywoodske zvezde, kot soin. »Pozdravljeni, tukaj Donald Trump,« se ji je, ko je bila že v svoji bivalni prikolici, po telefonu predstavil zdajšnji ameriški predsednik. »Mislila sem, da gre za šalo. In sem ga vprašala: 'Kako vam lahko pomagam?'« »Nato je rekel: 'Rad bi, da prideš in ostaneš v enem od mojih čudovitih krajev. Morda bi lahko šla na večerjo.'« Njen odgovor, kot je dejala na festivalu, je bil: »No, to je zelo prijazno. Najlepša hvala. Se vam oglasim.«

Srečanja nato ni bilo. V tistem obdobju se je sicer tudi Trump ločeval, in sicer od manekenke Marle Maples. Thompsonova meni, da so člani njegovega osebja morda zato zanj iskali novo žensko. »Spoznala sem, da je tistega dne prišla moja ločitvena odločba. In prepričana sem, da ima ljudi, ki zanj iščejo primerne ženske, s katerimi bi se lahko družil. Veste, prijetno ločenko, to je iskal,« je na filmskem festivalu, na katerem je premiero doživel tudi njen triler The Dead of Winter, še povedala 66-letna igralka.

2003. leta se je poročila z Gregom Wiseom.

Trump se je od Marle Maples ločil leta 1997. FOTO: Daniel Cole/Reuters

Zvezdnica filma Nanny McPhee – čudežna varuška se je s svojim sedanjim možem Gregom Wiseom poročila leta 2003. Na to sta očitno kar dolgo čakala, saj sta se prvič srečala že na snemanju filma Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility) leta 1995. Par ima dva otroka, 37-letnega posvojenega sina Tindyebwaja Agaba - Tindyjain hčerko Gaio Wise, staro 25 let, ki je svojo mamo spremljala tudi na festivalu v Locarnu.

Thompsonova je zdajšnjega moža prvič srečala na snemanju filma Razsodnost in rahločutnost. FOTO: Ifa Film

Trump se je maja 1997 ločil od Maplesove, njegova prva žena je bila Ivana Trump, leta 2005 pa se je ponovno poročil, in sicer z Melanio Trump. Bi bila ta Slovenka, če bi Trumpu sedem let prej uspela večerja z britansko igralko, danes sploh ameriška prva dama?