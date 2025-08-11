Namesto Melanie ameriška prva dama igralka? »Lahko bi šla na zmenek z Donaldom Trumpom«
Le kakšno bi bilo danes življenje 79-letnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, če bi se britanska igralka Emma Thompson leta 1998 odzvala na njegovo prav posebno povabilo? »Lahko bi šla na zmenek z Donaldom Trumpom in potem bi imela zgodbo za povedati. Lahko bi spremenila tok ameriške zgodovine,« se je v petek, po prejemu nagrade za karierne dosežke na filmskem festivalu v švicarskem mestu Locarno, pošalila igralka.
Na koncu izbral Slovenko
Srečanja nato ni bilo. V tistem obdobju se je sicer tudi Trump ločeval, in sicer od manekenke Marle Maples. Thompsonova meni, da so člani njegovega osebja morda zato zanj iskali novo žensko. »Spoznala sem, da je tistega dne prišla moja ločitvena odločba. In prepričana sem, da ima ljudi, ki zanj iščejo primerne ženske, s katerimi bi se lahko družil. Veste, prijetno ločenko, to je iskal,« je na filmskem festivalu, na katerem je premiero doživel tudi njen triler The Dead of Winter, še povedala 66-letna igralka.
2003. leta
se je poročila z Gregom Wiseom.
Zvezdnica filma Nanny McPhee – čudežna varuška se je s svojim sedanjim možem Gregom Wiseom poročila leta 2003. Na to sta očitno kar dolgo čakala, saj sta se prvič srečala že na snemanju filma Razsodnost in rahločutnost (Sense and Sensibility) leta 1995. Par ima dva otroka, 37-letnega posvojenega sina Tindyebwaja Agaba - Tindyjain hčerko Gaio Wise, staro 25 let, ki je svojo mamo spremljala tudi na festivalu v Locarnu.
Trump se je maja 1997 ločil od Maplesove, njegova prva žena je bila Ivana Trump, leta 2005 pa se je ponovno poročil, in sicer z Melanio Trump. Bi bila ta Slovenka, če bi Trumpu sedem let prej uspela večerja z britansko igralko, danes sploh ameriška prva dama?
