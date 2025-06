Lauren Sanchez z izbiro poročne obleke presenetila vse (FOTO)

Lauren Sanchez so se včeraj, kot je zaupala svojim prijateljicam, uresničile sanje. V Benetkah je na glamuroznem dogodku, kjer se je trlo slavnih in bogatih, večno zvestobo obljubila enemu najbogatejših Zemljanov, ustanovitelju Amazona Jeffu Bezosu.

V zakonski stan je nekdanjo novinarko in milijarderja pospremila množica zvezdniških prijateljev, med njimi nedavno samski igralec Orlando Bloom, njegov stanovski kolega Leonardo DiCaprio, pa hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump z možem Jaredom Kushnerjem, resničnostna zvezdnica Kim Kardashian, njene sestre Khloe, Kylie in Kendall ter mama Kris Jenner, prva dama pogovornih šovov Oprah Winfrey in njena najboljša prijateljica Gale King, milijarder Bill Gates in mnogi drugi.

Najbolj nestrpno pa so vsi čakali prve posnetke nevestine obleke in Lauren seveda ni razočarala. Pred oltar je novopečena gospa Bezos stopila v zanjo značilni ozko prilegajoči obleki v tradicionalni belini, ki so jo krasili dolgi čipkasti rokavi in vlečka. Navdih za obleko naj bi Lauren dobila v filmski klasiki iz leta 1958 z naslovom Houseboat, v kateri sta nastopila legendarna Sophia Loren in Cary Grant.

»Ko sem videla Sophio Loren z rokami, sklenjenimi v molitvi, in v obleki z visokim ovratnikom, zaprtim do vratu, sem pomislila: 'To je to. To je ta obleka',« je dejala Lauren. Prepričana je sicer, da so mnogi od nje pričakovali kaj veliko bolj seksi, vendar se je odločila za elegantno in sofisticirano obleko, ki odraža njeno osebno rast in trenutni položaj v življenju.

Pod čudovito kreacijo se je podpisal italijanski modni dvojec Dolce & Gabbana.

Obleka je nosila podpis Dolce & Gabanna. FOTO: @laurensanchezbezos Via Reuters

Gayle King in Oprah Winfrey FOTO: Andrea Pattaro/Afp

Kim Kardashian in Khloe Kardashian FOTO: Andrea Pattaro/Afp

Pecec Usher in nekdanji zvezdnik ameriškega nogometa Tom Brady FOTO: Stefano Rellandini/Afp

Kris Jenner FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Jared Kushner in Ivanka Trump FOTO: Marco Bertorello/Afp