Latino zapeljivec še četrtič pred oltar, bodoča je 30 let mlajša (FOTO)

Poje o ljubezni, romanci, strasti. In vse to Marc Anthony, po katerem se pretaka vroča portoriška kri, tudi živi. Zvezdnik, ki se je ustoličil kot najbolje prodajani glasbeni izvajalec salse, je z letanjem s cveta na cvet več kot upravičil razvpitost latino ljubimcev, njegova nadvse barvita ljubezenska zgodovina pa se bere kot seznam nekaterih najlepših žensk na svetu.

Vse sta zaslepila in šokirala z bleščečim diamantom. FOTO: Osebni Arhiv

Trikrat se mu je sicer že zdelo, da je morda našel žensko svojega življenja, in jih je popeljal pred oltar, a so vsi trije zakoni pristali na pokopališču odcvetelih ljubezni. Kljub temu nad ljubeznijo in zakonom ni obupal in se je v vlogi zakonskega moža sklenil preizkusiti še četrtič. »Zaročna zabava!« je veselo novico oznanila lanska miss Paragvaja in prva spremljevalka miss Universe, 23-letna krasotica Nadia Ferreira, ki je tri desetletja starejšemu pevcu tako spodnesla tla pod nogami, da ji je ta po le nekaj mesecih romance nataknil velikanski diamantni prstan.

Lesketajoči se diamant

Kdaj se je Marcovo srce vnelo za paragvajsko lepotico, ni znano, a njuna ljubezen ne more biti prav dolga zgodba. Na lanski podelitvi Billboardovih latino glasbenih nagrad, ki je potekala septembra, je na rdeči preprogi zamaknjeno poljubljal okoli tri desetletja mlajšo Madu Nicola, a očitno je njuna strast v naslednjih mesecih zbledela.

Svojčas sta veljala za verjetno najvplivnejši in najlepši latino zvezdniški par. FOTO: T/x17online.com

Na začetku letošnjega leta so zapeljivca prvič opazili v Nadijini družbi, vsekakor pa sta bila marca že zaljubljen parček, kar sta nadvse sodobno potrdila s prvim skupnim selfiejem na instagramu. Pičla dva meseca pozneje sta očitno spoznala, da želita preostanek življenja preživeti skupaj, o čemer priča približno desetkaratni diamant na lepotičkini roki, katerega vrednost so strokovnjaki ocenili na približno pol milijona. Astronomska vsota, ki pa je vseeno le del tiste, ki jo je zvezdnik odštel za štirimilijonski prstan, s katerim je 2004. zasnubil Jennifer Lopez, da je postala njegova druga žena.

Letošnji 10. maj si bo Ferreirova vsekakor zapomnila. Ne le da je slavila svoj 23. rojstni dan, ljubljeni ji je zabavo namreč spremenil v zaročno. »Uživali so v razkošni večerji s sušijem, ostrigami in kaviarjem. Vsi so bili neznansko dobro razpoloženi, Marc in Nadia sta se ves večer objemala in poljubljala, obdana s prijatelji. A presenečenje je prinesel konec večera, ko je Nadia pokazala in objavila fotografijo zaročnega prstana.«

Petkrat oče

Pred oltar je Anthony prvič zakorakal leta 2000, ko se je zaobljubil Dayanari Delgado, ki je bila leta 1993 okronana z lepotnim nazivom miss Universe. Čez dve leti sta se sicer razšla, a sta še pred podpisom ločitvenih papirjev spoznala, da sta nad ljubeznijo morda prehitro dvignila roke, zato sta raje ponovila poročne zaobljube.

Presenečenje je prinesel konec večera, ko je Nadia pokazala in objavila fotografijo zaročnega prstana.

Žal zaman, saj sta se v naslednjem letu dokončno razšla, še leto pozneje, pisalo se je 2004., pa je Marc znova korakal ob zvokih poročne koračnice. Tedaj se je zaobljubil latino seks bombi Jennifer Lopez, s katero sta bila prej dolga leta prijatelja – tudi zato, ker je bila J.Lo zaročena z Benom Affleckom. Niti tej ljubezni ni bilo usojeno obstati, vseskozi so ju pretresale govorice o nezvestobi in vročekrvnih prepirih, ki so na naslovnicah prodajali tabloide. Dokončno sta se razšla leta 2011 in tri leta pozneje podpisala ločitvene papirje. Marc tega ni dolgo objokoval, v istem letu se je poročil tretjič, in sicer z venezuelsko igralko Shannon De Lima. In se čez tri leta ločil.

53 let je star sveže zaročeni glasbenik.

Zdaj bo zakonsko srečo skušal v četrto, z natanko 30 let mlajšo lepotico; ta je, mimogrede, pet let starejša od pevčeve prvorojenke Ariane, ki se mu je rodila v razmerju z Debbie Rosado. Poleg nje ima še štiri otroke, polnoletna sinova iz prvega zakona in 14-letna dvojčka, ki sta se mu rodila iz ljubezni z Lopezovo.

Jennifer Lopez in Ben Affleck, ki sta aprila lani obudila ljubezen, sta se zaročila prejšnji mesec. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters