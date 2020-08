Larry King v treh tednih pokopal sina in hčer

guliver/cover images Lani se je ločil še v osmo, ko je končal 22-letni zakon s Shawn Southwick. FOTO: guliver/cover images

Oba izdalo zdravje

Osemkrat poročen

Legenda pogovorne televizije je bil sicer poročen kar osemkrat s sedmimi ženskami, oče pa je postal petkrat. Chaia se mu je rodila iz ljubezni z Alene Akins, Andyja, ki se je Alene rodil v prejšnjem razmerju, pa je posvojil.

Z namazanim jezikom in radovednim značajem je ustvaril imperij. Malokateri televizijski voditelj se namreč lahko pohvali z zapuščino, ki jo je v svojih skoraj šestih desetletjih ustvaril. Za njim naj bi namreč bilo okoli 50.000 intervjujev, pri katerih nikoli ni skoparil z neposrednostjo, ne meneč se za to, koga ima na vročem stolu − bodisi katerega od vodilnih politikov ali veljakov zabavne industrije bodisi teoretika zarote ali jasnovidca. Pred nikomer ni obnemel.A je legendarni voditelj zdaj obmolknil, globoka žalost mu je malone vzela dar govora. V razmiku le treh tednov je namreč izgubil dva izmed svojih petih otrok. Sicer oba že odrasla, ne nazadnje jih ima tudi King že 86, vseeno pa je smrt otroka nekaj, česar ne bi smeli doživeti nobeni starši.Za ostarelega voditelja že lansko leto ni bilo prav nič rožnato. Marca lani ga je namreč zadela kap, verjetno precej močna, saj je po njej dva tedna preležal v komi, pa tudi ko se je zbudil, to ni bilo podobno življenju. »Tako nisem želel živeti. Razmišljal sem, da bi se ustrelil,« je priznal King, a se je postopno vendar postavil na noge. Potreboval je sicer dolge mesece, da je hodil okoli s pomočjo hojce, danes ga nekoliko izdaja le še leva noga.»Težko leto je za mano. Od marca se tako rekoč ničesar ne spomnim,« je dejal novembra, ko je tudi prvič priznal preživeto zdravstveno dramo. A če mu je bilo že tedaj težko pri duši, da se je igral celo z mislijo na samomor, so ti minuli tedni še neprimerljivo temačnejši. »Z globoko žalostjo in strtim srcem moram potrditi, da sem nedavno izgubil dva otroka,in. Grozno ju bomo pogrešali,« je razgalil svoje trpeče srce.»Andy, star 65 let, je nepričakovano umrl 28. julija zaradi srčnega napada, Chaia pa je 20. avgusta pri 51 letih izgubila boj z rakom na pljučih, le malo po tem, ko so ji ga odkrili. V tem ni nobene logike. Nobeni starši ne bi smeli izgubiti otroka.« Oglasila pa se je tudi voditeljeva vnukinja, ki še ni dobro doumela, da je izgubila očeta. Sploh ker je novico o Andyjevi smrti prejela, ko je urejala vse za pogreb svojega tasta.»Nikakršnega opozorila ni bilo. Le šok. Pri Chaii smo vsaj vedeli, da je to možno, in smo se lahko pripravili,« je dejala in dodala, kako sta tragični izgubi skoraj uničili njenega slavnega dedka. Morda še dodatno, ker se ni mogel niti primerno posloviti, saj zaradi epidemiološke situacije ni mogel odpotovati na pogreb, temveč je zadnje slovo sina Andyja zgolj oddaljeno spremljal prek videoposnetka.