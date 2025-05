Lahko bi bile dokaz skrivne zveze: fotografije princese Diane, ki jih je palača skrivala 40 let

Neobjavljene fotografije princese Diane in glasbene ikone Davida Bowieja, ki so nastale že leta 1987, so končno ugledale luč sveta in takoj sprožile čustven odziv, nostalgijo ter vprašanja, zakaj so bile tako dolgo skrite.

Fotograf Denis O'Regan, dolgoletni sodelavec legendarnega pevca je v objektiv ujel trenutke v zaodrju koncerta na stadionu Wembley v okviru Bowiejeve turneje Glass Spider.

Na eni od fotografij nasmejana Diana stoji ob boku prav tako navdušenemu pevcu: prizor, ki izžareva pristnost in šarm neponovljive dobe.

O'Regan se je v pogovoru za britanski The Telegraph spominjal:

»Prišla je Diana in vprašal sem Davida, ali ju lahko fotografiram skupaj. Odgovoril mi je, naj vprašam njo, in ona je presenetljivo sramežljivo odvrnila: "Bi se sploh želel fotografijo z mano?"

Na kar sem odgovoril, da mislim, da bi se.«

Nekaj dni pozneje je, kot trdi O'Regan, iz palače prišla ljubezniva prošnja, naj fotografij ne objavim. Razlog ni bil v Diani ali Bowieju, temveč v osebi, ki je bila izven kadra.

Na koncertu je princeso spremljal moški, s katerim je bila tedaj v skrivni zvezi: vojaški major James Hewitt.

Njuna romanca je trajala od leta 1986 do 1991, in čeprav so se o njej širile govorice, ni bilo konkretnih fotografskih dokazov:

Hewitt se je tisti večer spretno izogibal fotografskim objektivom, zato O'Regan, ki takrat še ni vedel za njuno afero, ni imel razloga, da bi ga fotografiral.

»Preprosto niso želeli Diane v medijih,« je fotograf za The Telegraph še pojasnil, zakaj posnetkov ni objavil, ko so bili aktualni in dodal: »Niso želeli prilivati olja na ogenj, torej čim manj fotografij je bilo v javnosti, tem bolje, saj bi nekdo lahko rekel:

"To je ona na koncertu, na katerega je prišla z Jamesom Hewittom." Čeprav nisem dobil večmilijonskega posnetka, na katerem bi bila skupaj, ker takrat nihče ni vedel, kdo je on.«

Diana je v svoji avtobiografiji pozneje priznala, da je tisti večer odločila, da se bo spremenila v običajno dekle: oblekla je ozke usnjene hlače in popolnoma prezrla protokol ter svojo vlogo znotraj britanske kraljeve družine.

»Bila sem presrečna, ker sem lahko ravnala v skladu s svojimi leti,« je zaupala avtorju Andrewu Mortonu.

Ena od teh zdaj objavljenih fotografij bo del nove knjige David Bowie by Denis, v kateri avtor skozi objektiv osvetljuje tri desetletja skupnega dela z glasbeno legendo.

Diana in Bowie se nista prvič srečala tisto večer, spoznala sta se že leta 1985 med koncertom Live Aid, ponovno pa sta se njuni poti prekrižali leta 1993 na humanitarnem Koncertu upanja, katerega soorganizatorka je bila Diana in je bil namenjen ozaveščanju o boju proti AIDS-u.

Skoraj štiri desetletja kasneje so fotografije s koncerta na Wembleyu več kot posnetek iz neponovljive noči, so dokaz o spontanosti, karizmi in kompleksnosti življenja princese, katere vpliv je ostal globoko vrezan v kolektivno zavest, piše People.