Lady Gaga vznejevoljila črno vdovo

Glamur, pohlep, norost, prevara. In spektakularen konec s krvavim ter hladnokrvnim umorom. Zgodba Guccijeve dinastije ima vse sestavine odličnega filma, ki bi gotovo privabil množice, pa vendar je to zgodbo spisalo življenje.Seveda so njen filmski potencial prepoznali v filmski meki, in sicer že pred več kot desetletjem, toda prvi pomembni prelom se je zgodil šele lansko pomlad. Tedaj je studio MGM odkupil pravice za film, ki temelji na knjigi The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed (Hiša Gucci: senzacionalna zgodba o umoru, norosti, glamurju in pohlepu) avtoriceIn ustvarjalno kolesje se je naposled lahko začelo vrteti. Scenarij je spisal, režijo prevzelje pripadla vloga, ki se je je med sodnim procesom zaradi umora moža prijel vzdevek črna vdova, medtem ko se je vprelevil. Ob njiju pa še nadvse zveneča igralska zasedba v stranskih vlogah, odindo, ki se ob podpori okoli 250-članske snemalne ekipe v minulih tednih mudijo v Italiji, kjer snemajo film, ki naj bi v kinematografe prišel novembra letos.A čeprav prve fotografije s snemanja obljubljajo izjemno filmsko stvaritev, nekateri so prepričani, da bi si Lady Gaga že za to, kako nosi retro Guccijeva oblačila, zaslužila oskarja, nekdo ni zadovoljen. Zvezdnica je namreč vznejevoljila črno vdovo osebno! »Gledala bom film. Videti je zelo kot jaz,« je sicer dejala Patrizia, ki pa je nejevoljna, da se Lady Gaga ni z njo posvetovala, kako naj jo najboljše upodobi. »Tu ne gre za denar. To je vprašanje spoštovanja,« je dejala v nadvse italijanski maniri.Zgodba pripoveduje o življenju Patrizie Reggiani, ki se je poročila z vnukom ustanovitelja modne hiše Gucci in hitro ponotranjila življenjski slog članice modne dinastične družine. Vselej brezhibno in najbolj modno napravljena. Razmetavanje z denarjem pa ji je postalo skoraj kot dihanje. Po Karibskem morju je drsela na 60-metrski jahti, zapravila tudi 7600 evrov v le enem mesecu zgolj za orhideje, prirejala je razkošne tematske zabave.»Raje bi jokala v rolls-royceu kot bila srečna na kolesu,« morda najbolje zajame osebnost lady Gucci, kot je sama zahtevala, da jo svet imenuje. In kot lady Gucci je videla tudi samo sebe. Zato za Patrizio tedaj, ko jo je mož po 12 letih zapustil zaradi mlajše ženske, ni bilo le konec življenja, kot ga je poznala in ljubila, z ločitvijo bi izgubila tudi najpomembnejše – identiteto. Smrt prevarantskega moža je bila v njenih očeh edini izhod in rešitev. Maurizia je marca 1995 ustrelil najeti morilec.Obramba se je sicer sklicevala, da je bila Patrizijina zmožnost presoje okrnjena zaradi možganskega tumorja, a jo je sodišče spoznalo za krivo in ji prisodilo 29 let za zapahi, dolge zaporne kazni pa so dobili tudi vsi drugi vpleteni. Reggianijevi so kazen nato sicer skrajšali za tri leta, 2016. pa je razvpita črna vdova po 18 letih v zaporu spet prišla na prostost. Tako nekako se bere njena zgodba, ki jo zdaj lovijo na filmski trak.Prvi utrinki s snemanja kažejo, da filmski ustvarjalci ne bi mogli izbrati boljše od Lady Gaga za glavno vlogo. In tudi zvezdnica se je priprav lotila z vso vnemo in strastjo. »Odločena je svoj lik izpiliti do potankosti. Na stotine ur je preživela v preučevanju Patrizie in vživljanju vanjo,« je povedal vir in dodal, da je o lady Gucci brala knjige, gledala intervjuje z njo, arhivske posnetke in dokumentarne filme. Skratka, preučila je vse, kar ji je prišlo pod roke. Zgolj en vir podatkov je ostal neuporabljen, to je osebno srečanje s Patrizio.»Nadvse nejevoljna sem, da upodablja mene, a ni bila niti toliko vljudna – in pametna –, da bi se srečala z mano. Tu ne gre za denar, saj od filma ne bi vzela niti centa, gre za spoštovanje. Dober igralec bi moral poznati osebo, ki jo igra. Ni prav, da z menoj niso stopili v stik,« nezadovoljstva ne skriva Reggianijeva, ki je bila v svojem prejšnjem življenju, pred zaporom, vajena biti v središču pozornosti.Lady Gaga se osebno ni srečala z žensko, ki jo igra pred kamerami, kar pa naj bi bila želja producentov. »Tako so odločili oni. Že v času umora ni bilo zaželeno, da bi novinarji s Patrizio pripravljali intervjuje, saj bi tako dobila moč, lahko tudi podporo. Podobno pa tudi zdaj ne želijo, da bi skozi film opravičili njen zločin.«