Lady Gaga kot nova Bela kraljica

je antijunakinjo Emmo Frost na velikem platnu upodobila January Jones.

Lady Gaga so si menda že ogledali kot najverjetnejšo izbiro za upodobitev Emme Frost.

Njena prva strast je morda glasba, a njen talent je vsestranski. To jev dobrem desetletju, odkar kraljuje svetovni glasbeni sceni, že več kot dokazala. Pozornost in občudovanje je s svojim ekstravagantnim oblačilnim slogom namreč vzbudila pri združenju ameriških modnih oblikovalcev, ki jo je razglasilo za stilsko ikono. Z očetom, sicer lastnikom restavracije, je izdala kuharsko knjigo. Pokimala pa ji je tudi že igralska srenja, ki jo je za igro v seriji Ameriška grozljivka: Hotel ovenčala z zlatim globusom, medtem ko ji je vloga v filmski uspešnici Zvezda je rojena prinesla oskarjevsko nominacijo. Zdaj pa se zvezdnici, ki je zabavljačka od glave do peta, obeta, da bo pokukala še v svetove zunaj običajnih. Pritegnila je namreč pozornost Marvelovega stripovskega vesolja, kjer so si Lady Gaga menda že ogledali kot najverjetnejšo izbiro za upodobitev Emme Frost, poznane kot Bele kraljice s telepatskimi sposobnostmi v novem filmu iz franšize Možje X.Primarno je sicer pevka, a z igralsko kariero v razmahu. Platinasta blondinka ima trenutno namreč v delu snemanje kriminalke, ki sledi resnični zgodbi, nekdaj na čelu modne hiše Gucci, ki je 1995. umrl pod streli plačanca, morilca po naročilu, ki ga je najela Guccijeva bivša žena, v oblačila katere se bo zavoljo filmske umetnosti odela Gaga. »Ta filmski projekt naju že dolgo mami in privlači. Zgodba je namreč izjemna, liki večplastni, preprosto sva morala to prenesti na veliko platno,« je o filmu, ki naj bi v kinematografe prišel novembra 2021, dejala, ki se je zgodbe Guccijevega umora lotila z možem, ki precej dobro ve, kaj si lahko obeta od poklicnega sodelovanja z Lady Gaga. Režiser in pevka sta v preteklosti namreč že združila moči pri snemanju spota za njeno dišavo Fame. Zdaj pa bo ona prevzela osrednjo vlogo v kriminalni drami, ki je očitno družinski projekt Scottovih.Snemanje tragične zgodbe Guccijevih, pri kateri naj bi zvezdnica sodelovala zin, se še niti začelo ni, pa vendar naj bi Lady Gaga že snubili za nov projekt. Bila naj bi namreč prva in najverjetnejša izbira za stripovsko antijunakinjo Belo kraljico, spočetka – tako gre vsaj stripovska zgodba – nasprotnico Mož X, pozneje pa njihovo vodjo. Njen kostum je pred devetimi leti v filmu Možje X: Prvi razred sicer že oblekla, a je bila kot negativna Emma Frost deležna vala kritik, saj je njena filmska različica precej odstopala od prvotne Bele kraljice iz stripa.