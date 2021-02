Kylie Minogue z lepo novico

Končno je našla nekoga, ob katerem ji je lepo in se počuti dobro. FOTO: Osebni Arhiv

Par sta od začetka leta 2018. FOTO: Lta Lia Toby/wenn.com

Po duši sem romantik, čeprav nisem nikoli konvencionalno sanjarila o beli obleki in poroki. A obožujem občutek zaljubljenosti.

Ljubezenske zvezde ji niso preveč naklonjene, saj je ljubka avstralska pevkadoživljala en ljubezenski brodolom za drugim. Vsakič znova je objokana ostala sama z zlomljenim srcem. A tudi ta zli urok se mora enkrat končati in očitno je zvezdnica naposled našla svoj srečni pristan v objemu»Srečala sem nekoga, s katerim se dobro počutim. Čuti se pravilno, tisto pravo,« je dejala Kylie. »Na kratko, super fant je. Skrben in ljubeč. Z odličnim smislom za humor. Ima kariero in lastno življenje. Preprosto lepo mi je. In to pove ogromno.« A kaj več ni želela razpredati o ljubezni, ki jo je Paul vzbudil v njej pred skoraj tremi leti. Se je pa zato precej bolj razvezal jezik njegovi mačehi, ki bo očitno že kmalu pevkina tašča. »Spoznala sem Kylie in mi je bila nadvse všeč. Navdušena sem, da sta zaročena. To je resnično vznemirljivo. A česa več ne smem izdati, tako sem obljubila.«O zaroki in skorajšnji poroki se je začelo šepetati že lanskega novembra, a je Kylie ob teh govoricah ostala tiho. Kot tudi, ko se je igralkipred dnevi v enem izmed intervjujev zareklo, da je Paul zvezdničin zaročenec. Zdaj ko je novica o zaroki prišla še s tretjega konca, iz ust Paulove mačehe, pa se je vendar oglasil Kyliejin predstavnik, trdeč, da sta golobčka zadovoljna s trenutno situacijo in odnosom, kakršen je. A kjer je dim, je najpogosteje tudi ogenj, Kylie pa z obešanjem vesele novice na veliki zvon morda ne želi nadse priklicati nesreče. Ne nazadnje se je 2017. njena prva in tudi zadnja zaroka z britanskim igralcemkončala s prevaro.Čeprav zaroke zaljubljena Avstralka ni potrdila, pa svoje ljubezni do Paula ne skriva. »Morda se ni vse začelo kot v kakšnem pogrošnem ljubezenskem romanu. Nisem imela občutka, da mi v trebuhu prhutajo metulji, nad menoj pa se lesketajo in utrinjajo zvezde. A prijatelji so mi povedali, da sem z njim drugačna. In tedaj sem vedela, da sem našla nekaj posebnega.« Čeprav bi priložnost, da ga spozna, skoraj izpustila iz rok. Njun skupni prijatelj ju je namreč kar nekaj časa poskušal spraviti skupaj, a mu je Kylie, z vrsto ljubezenskih razočaranj za sabo, le odgovarjala, da »morda nekoč. Zdaj me resnično ne zanima koga spoznati. Nisem na tisti točki v življenju.«A ko se je vendar vdala in privolila v srečanje, se je med njima zaiskrilo. »Takoj sva si bila všeč. Spletla se je neka nevidna povezava. Oba sva v življenju že precej prestala in se očitno srečala v pravem trenutku.«