Kupila sta hišo in šla narazen (FOTO)

Spoznati moraš le pravo, da spremeniš pogled na skupno življenje., voditelj ameriškega satiričnega informativnega programa The Daily Show, je bil kljub na začetku tega leta dopolnjenim 37 letom prepričan, da zanj življenja pod skupno streho s srčno izvoljenko ni v kartah. Ne zdaj, ne pozneje.»Sem velik zagovornik tega, da se par nikoli ne vseli skupaj, tudi če se poročita. Eden največjih razlogov, da gre par narazen, je življenje v skupnem gospodinjstvu in vse, kar to prinese zraven,« je razmišljal komik nekoliko ciničnega pogleda, ki pa je snedel besedo, ko mu je življenje na pot pripeljalo igralko. Čeprav sta se zaljubila pred slabim letom, je zvezdnik po le nekaj mesecih romance že kupil večmilijonsko vilo, v kateri si je z mično rjavolasko začel ustvarjati skupno življenje. Skupno življenje pod skupno streho! A se je izkazalo, da so bila njegova prepričanja pravilna, vsaj zanj, saj je parček malo po tem, ko sta zaživela skupaj, zdaj zakorakal po ločenih poteh.Tako Trevor kot Minka, ki se je spomnimo iz romantične komedije Moja neprava žena zinter iz serije Charliejevi angelčki, poskušata ohranjati zasebnost, kot je za zvezdnike to sploh mogoče. O zasebnosti ne govorita in po družabnih omrežjih ne razkazujeta utrinkov svojega vsakdana. Zato tudi nikogar verjetno ni pretirano presenetilo, da nikoli nista javno razkrila romance. Ta se je, vsaj sodeč po fotografijah paparacev, rodila lansko poletje, že hitro pa se je medsebojna privlačnost, ki ju je povezala, razvila v nekaj precej bolj resnega.»Srečna sta in resna v svoji ljubezni,« je povedal vir. Očitno tako resna, da jima je po nekaj mesecih ljubezni na daljavo, saj je eden živel na vzhodni, drugi na zahodni obali ZDA, to začelo presedati. »Delata skupne načrte za prihodnost. Lovila sta se med življenjem na eni, nato drugi strani Amerike, že proti koncu lanskega leta pa se začela ozirati za skupnim domom v Los Angelesu.« Tega sta očitno našla, v oči jima je že decembra padla dobrih 22 milijonov evrov vredna vila v Los Angelesu. A čeprav sta z nakupom naredila prvi resni korak v skupno življenje – ni sicer jasno, ali sta hišo kupila skupaj ali jo je zanju kupil Trevor – in sta bila še februarja ob komikovem rojstnem dnevu videti noro zaljubljena, se je očitno nekaj zalomilo.Njuni ljubezni je namreč odklenkalo, verjetno že pred nekaj tedni.Kaj je šlo narobe in natanko kdaj, ni znano, si je pa Minka v luči razhoda privoščila počitnice s prijatelji v vroči Mehiki. Trevor pa se je odločil, da nima smisla zapravljati časa z objokovanjem konca razmerja, in se je skoraj nemudoma spet vrgel v ljubezenske vode zmenkarij. »Že nekaj tednov hodi na neobvezujoče zmenke. V podrobnosti razhoda z Minko se ni spuščal, je pa vsekakor spet samski.«